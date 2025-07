Khó giảm cân sau sinh

TP HCMChị Thi, 30 tuổi, tăng 25 kg trong thai kỳ, sau sinh cho con bú nên không ăn kiêng giảm cân, đến khi cai sữa thì mẹ béo phì.

Khi con được hai tuổi, chị Thi nặng 75 kg, cao 1,55 m, xét nghiệm chuyên sâu, siêu âm, đo InBody tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy lượng mỡ chiếm 44,7% cơ thể, mỡ nội tạng 147.1 cm2, chỉ số BMI 31.2 kg/m2, béo phì độ hai. Bác sĩ Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì lên liệu trình điều trị bằng cách dùng thuốc, điều chỉnh thực đơn đủ chất để đảm bảo sức khỏe đồng thời thiết kế bài tập vừa sức.

Theo đó, trước tiên chị điều chỉnh thói quen ăn uống, thay món nhiều chất béo bằng protein nạc từ cá, ức gà, trứng, rau củ quả, chia nhỏ các bữa ăn và giảm lượng từ từ, tránh khẩu phần quá nhiều như khi đang nuôi con. Sau ba tháng, chị Thi giảm 15 kg, vòng bụng, bắp tay, bắp chân, đùi thon thả hơn, chất lượng giấc ngủ cải thiện. Chị tiếp tục duy trình liệu trình giảm cân với mong muốn về 50-55 kg.

Bác sĩ Duy tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Thi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy, Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết cân nặng trong thai kỳ tăng trung bình 12-15 kg, nhiều người có thể tăng 30-40 kg tùy cơ địa. Tình trạng này do nội tiết tố thay đổi ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của thai phụ, tạo cảm giác thèm ăn cũng như tâm lý ăn nhiều giúp thai nhi phát triển. Khi bé chào đời, cân nặng của mẹ vẫn khó giảm do hormone còn tác động. Sau 6-12 tháng, bé hết bú mẹ song mẹ vẫn không thể giảm cân do nhiều yếu tố như không có thời gian vận động, căng thẳng, thiếu ngủ, stress, trầm cảm sau sinh... Hormone căng thẳng thúc đẩy tăng cân, gây rối loạn chuyển hóa.

Bác sĩ Duy khuyến nghị bà bầu kiểm soát cân nặng, không để tăng cân quá nhanh khi mang thai vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến tim mạch, hội chứng chuyển hóa, tiền sản giật và béo phì kéo dài về sau. Phụ nữ sau sinh nên vận động nhẹ nhàng, tập luyện điều độ giúp đốt calo, giảm cân. Cho con bú cũng là cách đốt cháy calo hiệu quả, đồng thời nghỉ ngơi điều độ, tránh căng thẳng.

Đức Hạnh

*Tên nhân vật đã được thay đổi