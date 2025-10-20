Những thực phẩm hỗ trợ cai thuốc lá

Rau củ quả tươi, trà thảo mộc, các loại hạt giàu dinh dưỡng, mang lại cảm giác thư giãn cho cơ thể, hỗ trợ chống lại chứng nghiện nicotine từ thuốc lá.

Bỏ thuốc lá là quá trình thử thách, đòi hỏi lòng quyết tâm, cố gắng duy trì lối sống khoa học. Bổ sung một số loại thực phẩm vào chế độ ăn uống cũng hỗ trợ bỏ thói quen xấu này dễ dàng hơn.

Chocolate đen (70% cacao)

Thưởng thức chocolate đen có thể làm giảm cả cơn thèm đường và nicotine. Chất flavonoid trong món ăn này ảnh hưởng đến nồng độ dopamine, mang lại cảm giác thư giãn.

Ngũ cốc nguyên hạt

Người cai thuốc lá thường thèm đồ ăn ngọt, giàu carbohydrate. Ngũ cốc nguyên hạt như lúa mì nguyên cám, lúa mạch, yến mạch, hạt diêm mạch góp phần ổn định lượng đường trong máu, ngăn nghĩ về thuốc lá, giảm cảm giác thèm carbohydrate, no lâu.

Trà thảo mộc

Một số loại trà thảo mộc hỗ trợ làm dịu, kiểm soát cơn thèm thuốc lá và cảm giác lo lắng liên quan đến việc cai hút thuốc.

Trà hoa cúc có đặc tính làm dịu, thư giãn tinh thần, ngủ ngon, từ đó ít nghĩ về thuốc lá.

Trà bạc hà mang lại cảm giác sảng khoái, ức chế cảm giác thèm ăn, nicotine.

Trà gừng làm dịu dạ dày và có tác dụng chống viêm. Hợp chất lưu huỳnh trong gừng ức chế cơn thèm thuốc, mang lại tác dụng thư giãn. Đồ uống này cũng có thể giúp giảm các triệu chứng cai thuốc lá như chóng mặt, buồn nôn.

Trà xanh chứa L-theanine giúp thư giãn và caffeine nhẹ hỗ trợ tập trung.

Trà rễ cam thảo có vị ngọt tự nhiên, tác dụng chống viêm, giảm căng thẳng, đẩy lùi cơn thèm thuốc lá.

Trà nhân sâm sẽ giải phóng dopamine - chất dẫn truyền thần kinh trong não liên quan đến cảm giác hưng phấn mỗi khi hút thuốc, từ đó mang lại cảm giác dễ chịu. Nhân sâm hỗ trợ giảm nghiện nicotine bằng cách làm suy yếu tác dụng của dopamine.

Rau củ quả và các loại hạt

Hút thuốc thường gây thiếu hụt vitamin C trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng xấu đến hệ miễn dịch. Rau củ quả như cà rốt, cần tây, dưa chuột, cà chua bi, ớt chuông, táo, cam giàu vitamin C, giúp đào thải nicotine ra khỏi cơ thể. Hạnh nhân, óc chó, hạt bí ngô, hướng dương cung cấp protein, chất xơ, chất béo lành mạnh để kiềm chế cơn thèm ăn, ổn định lượng đường trong máu.

Sản phẩm từ sữa

Ăn các sản phẩm từ sữa như phô mai tươi hoặc sữa chua Hy Lạp làm giảm triệu chứng cai nicotine bằng cách tạo ra hương vị ít hấp dẫn. Kết hợp chúng với hoa quả tươi hoặc rắc một chút quế tạo ra lựa chọn ăn nhẹ giàu protein.

Quế

Quế ức chế cơn thèm thuốc lá bằng hương vị mạnh, mùi thơm cay nồng, kích thích khứu giác và vị giác. Nhai kẹo cao su có hương quế để giảm cảm giác thèm nicotine.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, Hindustan Times)