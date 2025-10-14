5 đồ uống tăng cường chức năng phổi

Trà bạc hà làm dịu đường hô hấp. Tinh dầu trong bạc hà hoạt động như chất thông mũi tự nhiên, tạo cảm giác dễ thở. Thưởng thức một tách trà bạc hà có thể giảm nghẹt mũi, cải thiện chức năng phổi.
Trà bạc hà làm dịu đường hô hấp. Tinh dầu trong bạc hà hoạt động như chất thông mũi tự nhiên, tạo cảm giác dễ thở. Thưởng thức một tách trà bạc hà có thể giảm nghẹt mũi, cải thiện chức năng phổi.
Trà húng quế có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn, làm sạch đờm, thông thoáng đường thở. Thói quen thưởng thức một tách trà húng quế mỗi ngày góp phần tăng cường chức năng phổi và hệ miễn dịch.
Trà húng quế có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và kháng khuẩn, làm sạch đờm, thông thoáng đường thở. Thói quen thưởng thức một tách trà húng quế mỗi ngày góp phần tăng cường chức năng phổi và hệ miễn dịch.
Trà chanh gừng, mật ong có đặc tính chống viêm, làm dịu cổ họng. Vitamin C của chanh giúp thông mũi, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể phòng bệnh.
Trà chanh gừng, mật ong có đặc tính chống viêm, làm dịu cổ họng. Vitamin C của chanh giúp thông mũi, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể phòng bệnh.
Trà rễ cam thảo được dùng để giảm các vấn đề về hô hấp nhờ đặc tính kháng viêm, giảm ho, làm sạch đờm trong phổi. Loại trà này cũng có lợi cho răng miệng, chống oxy hóa và hỗ trợ giảm cân.
Trà rễ cam thảo được dùng để giảm các vấn đề về hô hấp nhờ đặc tính kháng viêm, giảm ho, làm sạch đờm trong phổi. Loại trà này cũng có lợi cho răng miệng, chống oxy hóa và hỗ trợ giảm cân.
Nước cam bưởi
Dùng máy xay sinh tố để ép lấy nước từ một quả cam và bưởi tươi. Đồ uống giải độc này giúp tăng cường vitamin C, cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ phục hồi phổi bị tổn thương. Bưởi giàu pectic - chất xơ bám dính vào các độc tố trong máu và đào thải chúng ra ngoài.
Nước cam bưởi
Dùng máy xay sinh tố để ép lấy nước từ một quả cam và bưởi tươi. Đồ uống giải độc này giúp tăng cường vitamin C, cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ phục hồi phổi bị tổn thương. Bưởi giàu pectic - chất xơ bám dính vào các độc tố trong máu và đào thải chúng ra ngoài.
Lê Nguyễn (Theo Times of India, Health Shots)
Ảnh: AI