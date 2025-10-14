5 đồ uống tăng cường chức năng phổi

Nước cam bưởi

Dùng máy xay sinh tố để ép lấy nước từ một quả cam và bưởi tươi. Đồ uống giải độc này giúp tăng cường vitamin C, cải thiện quá trình trao đổi chất, hỗ trợ phục hồi phổi bị tổn thương. Bưởi giàu pectic - chất xơ bám dính vào các độc tố trong máu và đào thải chúng ra ngoài.