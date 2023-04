Những thực phẩm giúp phòng chống viêm phổi

Các chất chống oxy hóa và axit béo trong một số thực phẩm có thể làm dịu chứng viêm và giúp bạn hít thở dễ dàng hơn.

Cá béo

Omega-3 gồm 3 loại là EPA, DHA và ALA. EPA và DHA là những omega-3 chính giúp chống viêm và có nhiều trong các loại cá béo. Chế độ ăn hợp lý là từ 2 đến 3 khẩu phần cá béo (nếu không dùng sản phẩm bổ sung omega-3 khác). Việc ăn nhiều hơn không hẳn mang lại hiệu quả tốt hơn, chẳng hạn những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) chỉ nên dung nạp một lượng omega-3 nhất định. Nếu ăn quá nhiều có thể gây ra những tác động tiêu cực khác. Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên cá 2 lần một tuần.

Trà xanh

Quá trình oxy hóa của cơ thể tạo ra các phân tử gọi là "gốc tự do" như một sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất. Số lượng các gốc tự do ở mức vừa phải thì bình thường và khỏe mạnh nhưng tích tụ quá nhiều sẽ gây ra stress oxy hóa, dẫn đến viêm nhiễm.

Chất chống oxy hóa giúp kiểm soát các gốc tự do và nghiên cứu cho thấy, một số chất chống oxy hóa gọi là polyphenol có thể giúp loại bỏ triệu chứng viêm. Polyphenol có trong trà xanh được chứng minh có thể giúp ngăn chặn tình trạng viêm phổi của những người hút thuốc và có khả năng bảo vệ chống ung thư.

Cà phê đen

Cà phê cũng chứa polyphenol chống viêm nhưng nếu bạn cho sữa hoặc đường vào cà phê, các polyphenol đôi khi có thể bị "vô hiệu hóa". Do đó, hãy uống cà phê đen để đạt được hiệu quả tốt nhất cho phổi.

Quả mọng

Một số loại quả mọng màu đỏ và tím có xu hướng chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa. Điển hình là lựu, màu đỏ từ loại quả này là do chất chống oxy hóa polyphenol tạo ra và nước ép lựu được cho là loại nước ép lành mạnh. Các loại quả mọng như quả việt quất, quả mâm xôi và dâu tây cũng chứa hàm lượng lớn polyphenol.

Quả mọng màu đỏ và tím có xu hướng chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa lành mạnh, giúp loại bỏ triệu chứng viêm. Ảnh: Freepik

Trái cây có múi

Ăn nhiều vitamin C có thể tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt quan trọng đối với những người có vấn đề về phổi. Cảm lạnh gây ra ho sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề về phổi. Vitamin C cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa có thể chống viêm phổi ở những người hút thuốc. Tuy nhiên, tác hại của thuốc lá với phổi khá nghiêm trọng, do đó nên xem xét việc bỏ hút thuốc lá.

Ớt chuông

Một số người cho rằng cam quýt là nguồn cung cấp vitamin C duy nhất nhưng thực tế còn có lựa chọn khác bao gồm ớt chuông. Tất cả các loại ớt chuông đều chứa một lượng đáng kể chất chống oxy hóa nhưng những quả màu vàng chứa nhiều nhất.

Sữa

Những người mắc bệnh phổi có xu hướng bị thiếu vitamin D cao hơn và hàm lượng vitamin D thấp có thể góp phần gây viêm phổi. Nếu bạn không thể hấp thụ một cách tự nhiên từ ánh nắng mặt trời, hãy uống sữa bổ sung vitamin D. Sữa cung cấp khoảng 1/5 nhu cầu hàng ngày của bạn. Bên cạnh đó, một số loại cá béo cũng chứa nhiều vitamin D.

Hạt lanh

Có 2 loại axit béo không bão hòa đa là omega-3 và omega-6. Nghiên cứu cho thấy, cơ thể con người hoạt động trên sự cân bằng của cả hai, quá nhiều omega-6 có thể gây viêm. Do đó, để có sự cân bằng giữa hai chất dinh dưỡng, tăng cường omega-3 có thể giúp chống lại viêm nhiễm.

Hạt lanh là một trong những thực phẩm rất giàu omega-3, được bác sĩ chuyên khoa phổi ở California, Mỹ khuyến khích sử dụng cùng ngũ cốc ăn sáng.

Cà chua

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí khoa học mở Taylor and Francis Online cho thấy, người lớn mắc bệnh hen suyễn uống nước ép cà chua trong một tuần có sự cải thiện chức năng phổi và giảm các triệu chứng hen suyễn. Các nhà nghiên cứu cho rằng, chất chống oxy hóa gọi là lycopene có trong cà chua mang lại tác dụng này. Quả cà chua tươi có xu hướng chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn cà chua đóng hộp.

Bông cải xanh

Nghiên cứu cho thấy rằng sulforaphane, một chất hóa học có trong bông cải xanh và các loại rau họ cải khác có thể chống viêm cho những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Thêm vào đó, một bát bông cải xanh cung cấp cho cơ thể khoảng 135% lượng vitamin C hàng ngày.

Rau lá xanh

Nghiên cứu thực hiện trên 4.400 người trưởng thành tại Hà Lan đã phát hiện ra, lutein, một chất chống oxy hóa có trong rau lá xanh, có thể cải thiện chức năng phổi ở những người hút thuốc. Các nhà nghiên cứu cho rằng, lợi ích này đến từ tác dụng chống viêm của lutein. Tuy nhiên, chất này không có tác dụng bảo vệ tương tự ở những người không hút thuốc.

Bảo Bảo (Theo The Healthy)