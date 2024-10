Những thực phẩm giúp mắt sáng khỏe

Trái cây họ cam quýt có nhiều beta-carotene, tiền chất của vitamin A, giúp cải thiện tầm nhìn ban đêm cũng như khả năng thích ứng với bóng tối của mắt. Nó cũng cung cấp vitamin C góp phần chống lại tổn thương mắt do tuổi tác. Các loại trái cây họ cam quýt giàu vitamin C gồm chanh, cam, bưởi.