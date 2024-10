6 loại rau quả giàu vitamin C giúp giảm cân

Bông cải xanh có khoảng 50 mg vitamin C trong nửa chén nấu chín. Nó cũng nhiều chất xơ cùng các chất chống oxy hóa khác có tác dụng giảm viêm. Hấp bông cải xanh trong 5 phút để giữ được nhiều vitamin C hơn so với luộc, xào.