5 loại vitamin giúp xương, răng chắc khỏe

Lão hóa có thể khiến xương, răng yếu đi nhưng chế độ ăn uống đầy đủ vitamin A, D, C, K và B12 có thể làm chậm quá trình này.

Xương, răng không được cung cấp đủ vitamin và khoáng chất có thể nhanh yếu, giòn, đau, gặp các vấn đề khi cử động. Mọi người nên duy trì bữa ăn hàng ngày cân bằng, đa dạng các nhóm thực phẩm thiết yếu để bảo vệ xương, răng.

Vitamin D

Vitamin D có lợi với sức khỏe xương, răng vì nó thúc đẩy hấp thụ canxi và củng cố xương. Nồng độ vitamin này thấp làm tăng nguy cơ gãy, sâu. Người bị thiếu hụt vitamin D cũng có thể đau cơ, đau xương, khả năng loãng xương cao.

Liều lượng cần thiết ở mỗi người tùy thuộc vào độ tuổi và tình trạng thiếu hụt. Người trưởng thành, phụ nữ mang thai, cho con bú cần khoảng 600 IU vitamin D mỗi ngày. Trẻ sơ sinh dưới một tuổi là 400 IU, người lớn trên 70 tuổi nên nhận được 800 IU mỗi ngày.

Ngoài tắm nắng, một số nguồn bổ sung vitamin D từ thực phẩm bao gồm các loại cá có dầu như cá hồi, cá mòi, cá trích và cá thu. Lòng đỏ trứng, ngũ cốc, nước cam, sữa tăng cường cũng giàu vitamin này.

Vitamin C

Đây là chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình hình thành collagen, duy trì cấu trúc, tăng cường sức khỏe xương, răng. Vitamin C còn góp phần loại bỏ các gốc tự do có hại cho xương, giữ cho các mô liên kết trong nướu khỏe mạnh, ngừa chảy máu nướu. Nam giới trưởng thành nên tiêu thụ 90 mg vitamin C hàng ngày và 75 mg với nữ giới. Ớt chuông, cam, dâu tây, ổi, xoài, kiwi là những loại quả hỗ trợ tăng thêm lượng vitamin cho cơ thể, ngăn thiếu hụt.

Vitamin A

Vitamin A giúp hình thành keratin, một loại protein tạo nên men răng. Đây là vitamin rất quan trọng để duy trì sức khỏe răng miệng, hỗ trợ mô nướu khỏe mạnh. Người thiếu hụt có nguy cơ viêm nướu, kích ứng hoặc sưng tấy, có thể dẫn đến chảy máu nướu khi đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa.

Theo Viện Y khoa Quốc gia Mỹ, nam giới nên bổ sung 900 mcg, phụ nữ 700 mcg, trẻ em và thanh thiếu niên cần 300-600 mcg vitamin A mỗi ngày. Ăn cà rốt, khoai lang, rau lá xanh (cải xoăn, bina), cam để tăng thêm dưỡng chất này cho cơ thể.

Vitamin B12

Vitamin B12 là chất dinh dưỡng quan trọng để có hàm răng chắc khỏe, xương khớp dẻo dai. Nó giúp cơ thể hấp thụ canxi cần thiết. Thiếu vitamin B12 có thể gây mất răng do xương và nướu yếu đi. Trứng, sữa chua, phô mai, cá hồi, ức gà giàu vitamin B12.

Vitamin K

Cả hai loại vitamin K1 và K2 đều đóng góp đáng kể cho sức khỏe xương khớp, răng miệng. Chúng hỗ trợ các protein hoạt động điều chỉnh quá trình khoáng hóa xương, thúc đẩy sự phát triển và sửa chữa tế bào. Vitamin K2 có tác dụng bảo vệ xương. Tăng cường thực phẩm như bông cải xanh, củ cải, các sản phẩm từ sữa để bổ sung cho cơ thể vitamin này. Nam giới nên có 120 mcg, phụ nữ là 90 mcg vitamin K mỗi ngày.

Bảo Bảo (Theo Times of India)