Những thói quen khiến phụ nữ rụng tóc nhiều

Ăn không đủ chất, lười uống nước, chải tóc ướt mạnh, tẩy nhuộm thường xuyên là những nguyên nhân khiến mái tóc dễ hư tổn.

Bỏ bữa

Tóc cần được nuôi dưỡng từ nhiều vi chất như protein, sắt, kẽm, vitamin nhóm B và chất béo tốt để duy trì độ chắc khỏe. Khi thường xuyên bỏ bữa hoặc ăn uống không đầy đủ, cơ thể có thể thiếu hụt dưỡng chất, khiến tóc trở nên khô xơ, yếu và dễ rụng hơn.

Thói quen ăn nhiều đồ ngọt, thức ăn chiên rán không trực tiếp gây rụng tóc nhưng về lâu dài có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và sức khỏe da đầu, làm tóc kém chắc khỏe.

Tẩy, nhuộm thường xuyên

Sử dụng máy duỗi tóc, máy uốn tóc thường xuyên có thể làm khô, hư tổn sợi tóc. Theo thời gian, tóc sẽ trở nên yếu, dễ gãy rụng. Tương tự, các phương pháp xử lý hóa học như tẩy, nhuộm làm thay đổi cấu trúc, khiến tóc dễ bị rụng. Phái đẹp tạo kiểu tóc nên lưu ý chăm sóc, cho tóc thời gian phục hồi.

Gội đầu quá nhiều hoặc ngủ khi tóc còn ướt

Gội đầu quá thường xuyên có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến tóc khô và dễ gãy. Ngược lại, nếu da đầu bẩn lâu ngày, dầu thừa và bụi bẩn tích tụ có thể gây bít tắc, làm da đầu kém khỏe. Các chuyên gia khuyến nghị gội đầu 2-3 lần mỗi tuần bằng dầu gội dịu nhẹ và tránh chà xát mạnh để bảo vệ tóc.

Ngủ khi tóc còn ướt cũng khiến tóc yếu hơn, dễ gãy rụng do ma sát khi ngủ và có thể gây khó chịu cho da đầu.



Không uống đủ nước

Uống đủ 2-2,5 lít nước suốt cả ngày, ăn các loại trái cây giàu nước như dưa chuột, dưa hấu giữ cho tóc mềm mại, đủ độ ẩm. Mất nước dẫn đến khô cả da đầu, sợi tóc, khiến chúng giòn, dễ gãy. Khi da đầu không được cấp ẩm đúng cách, chất dinh dưỡng khó đến được chân tóc.

Gội đầu nhiều bằng nước nóng cũng gây hư tổn tóc, làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da đầu. Ngoài ra, không làm sạch da đầu đúng cách làm tắc nghẽn nang tóc, cản trở sự phát triển của tóc.

Chải tóc khi còn ướt và rụng tóc kéo dài

Tóc khi còn ướt yếu hơn bình thường, dễ bị đứt gãy nếu chải hoặc kéo mạnh. Vì vậy, chải tóc lúc này có thể làm sợi tóc tổn thương, khiến tóc dễ gãy và mỏng hơn theo thời gian. Nên dùng lược răng thưa và chải nhẹ từ ngọn lên để hạn chế hư tổn.

Rụng tóc kéo dài không chỉ do thói quen chăm sóc mà còn có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe như thiếu máu, rối loạn tuyến giáp, hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) hoặc căng thẳng mạn tính. Nếu tình trạng kéo dài, hãy đi khám để tìm nguyên nhân.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)