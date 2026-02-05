Nguyên nhân khiến phụ nữ rụng tóc nhiều

Phụ nữ rụng tóc nhiều thường do rối loạn nội tiết, tiền mãn kinh, hội chứng buồng trứng đa nang, căng thẳng kéo dài và chế độ dinh dưỡng thiếu hụt lâu.

Rụng tóc là mối lo ngại thường gặp ở phụ nữ, ảnh hưởng không nhỏ đến ngoại hình và sự tự tin. Mái tóc có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe tổng thể. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này.

Ảnh hưởng của hormone

Thay đổi nội tiết tố là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây rụng tóc ở phụ nữ. Trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, nồng độ estrogen suy giảm khiến hormone androgen tác động mạnh hơn lên nang tóc, làm tóc mỏng dần theo thời gian. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), khi nồng độ androgen cao làm gián đoạn chu kỳ phát triển tự nhiên của tóc.

Phụ nữ cũng dễ bị rụng tóc sau sinh. Trong thời kỳ mang thai, nồng độ estrogen tăng cao giúp kéo dài pha tăng trưởng của tóc khiến mái tóc dày hơn. Sau sinh, hormone này giảm nhanh, nhiều sợi tóc đồng loạt rụng.

Ngoài ra, các rối loạn chức năng tuyến giáp như suy giáp hoặc cường giáp cũng thường liên quan đến tình trạng rụng tóc ở phụ nữ.

Căng thẳng

Khi căng thẳng kéo dài, hormone cortisol tăng cao có thể làm rối loạn chu kỳ phát triển của tóc, khiến tóc dễ gãy rụng hơn. Phụ nữ thường chịu nhiều áp lực từ công việc, gia đình và thói quen ngủ không đủ giấc. Những yếu tố này theo thời gian có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nang tóc và làm tóc dễ rụng hơn.

Dinh dưỡng và lối sống

Chế độ dinh dưỡng cân bằng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của tóc. Thiếu hụt protein, sắt, vitamin D hoặc kẽm có thể làm tóc yếu và dễ rụng hơn. Phụ nữ áp dụng chế độ ăn kiêng khắc nghiệt thường có nguy cơ rụng tóc cao hơn. Bổ sung các thực phẩm giàu sắt như rau lá xanh, các loại đậu và thịt nạc góp phần cải thiện tình trạng này.

Ngủ không đủ giấc có thể làm rối loạn hormone và gia tăng căng thẳng, từ đó tóc dễ gãy rụng. Thực tế, quá trình phục hồi và phát triển của tóc chủ yếu diễn ra trong giấc ngủ sâu. Thói quen chăm sóc tóc hằng ngày cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe mái tóc. Tạo kiểu bằng nhiệt thường xuyên, sử dụng hóa chất hoặc buộc tóc quá chặt có thể làm tóc hư tổn và dễ rụng hơn.

Tác động của môi trường

Ô nhiễm môi trường có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mái tóc khiến tóc và da đầu thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, khói và tia cực tím. Những yếu tố này dễ gây viêm da đầu, làm tổn thương sợi tóc và đẩy nhanh quá trình rụng tóc. Để hạn chế tác hại, mỗi người nên che chắn tóc khi ra ngoài, giữ da đầu sạch và ưu tiên các sản phẩm chăm sóc tóc dịu nhẹ, phù hợp.

Rụng tóc có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, vì vậy việc chẩn đoán chính xác đóng vai trò quan trọng. Phụ nữ nên được đánh giá toàn diện, bao gồm xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ sắt, chức năng tuyến giáp, vitamin D và các yếu tố liên quan. Bác sĩ cũng cần xem xét tiền sử kinh nguyệt, tình trạng nội tiết và các loại thuốc đang sử dụng nhằm điều trị hiệu quả.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)