Những thói quen đơn giản giúp trẻ phát triển não bộ

Trẻ cùng cha mẹ làm việc nhà, trò chuyện và đọc lại cuốn truyện nhiền lần có thể phát triển tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Lắng nghe những cuộc trò chuyện

Khi người lớn nói thành tiếng trong lúc thái rau, gấp quần áo hay mô tả làn gió mát lúc mở cửa, dù trẻ không phản ứng nhưng não bộ vẫn tiếp nhận thông tin. Điều này giúp trẻ học cách liên kết từ ngữ với hành động và cảm xúc. Trò chuyện với cha mẹ thường xuyên cũng giúp các bé phát triển ngôn ngữ, cảm xúc và sự tự tin.

Cho trẻ tham gia công việc nhà

Nhiều người cho rằng trẻ còn nhỏ nên chỉ vui chơi và học tập, nhưng tham gia các công việc đơn giản cùng cha mẹ cũng giúp ích cho trẻ.

Khi hoàn thành tốt các công việc như gấp quần áo, dọn bàn hay tưới cây, trẻ cảm thấy vui vẻ và nhận ra khả năng của bản thân. Niềm vui này kích thích vùng vỏ não trước trán - nơi điều khiển lập khả năng kế hoạch, chú ý và trí nhớ. Cha mẹ cùng con làm việc nhà còn giúp lưu giữ kỷ niệm, gắn kết tình cảm gia đình.

Trẻ cần tham gia các hoạt động để luôn vui vẻ, năng động. Tuy nhiên, những khoảng thời gian nhàm chán có kiểm soát cũng thúc đẩy khả năng sáng tạo. Khi đối mặt với thời gian trống, não bộ của trẻ sẽ tự tìm cách giải trí, qua đó phát triển trí tưởng tượng, kỹ năng lập kế hoạch và tính kiên nhẫn.

Đọc nhiều lần một cuốn truyện tranh

Trẻ đọc một cuốn truyện tranh đến lần thứ 10 và chúng đã biết được chuyện gì xảy ra trong truyện cũng là một cách học hỏi. Sự quen thuộc về câu chữ, ghi nhớ những chi tiết nhỏ trong truyện đều kích hoạt các vùng quan trọng của não bộ. Thói quen đọc đi đọc lại cũng giúp xây dựng vốn từ vựng, củng cố kết nối thần kinh. Cha mẹ nên cùng con đọc truyện mỗi ngày trước khi ngủ.

Đọc truyện góp phần giúp trẻ phát triển trí tuệ. Ảnh tạo bởi AI

Học cách người lớn giải quyết vấn đề

Người lớn thường là tấm gương về kỷ luật, trách nhiệm và đạo đức cho trẻ. Khi trẻ chứng kiến cha mẹ làm cháy bánh mì, quên chìa khóa hay làm hỏng món đồ nhưng vẫn bình tĩnh giải quyết, trẻ học được rằng sai lầm là một phần của cuộc sống. Não trẻ nhận ra cách giải quyết hiệu quả là giữ bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo.

Chế độ dinh dưỡng cũng quan trọng, cha mẹ nên cho trẻ ăn cá béo giàu omega-3, các loại hạt rau xanh, trái cây, trứng, sữa để cung cấp DHA, vitamin, kẽm, sắt hỗ trợ phát triển cấu trúc não và nhận thức.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)