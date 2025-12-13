6 loại quả giúp não của trẻ phát triển

Nho

Nho đỏ chứa hợp chất resveratrol được biết đến với khả năng hỗ trợ trí nhớ và chức năng não bộ. Chúng cung cấp đường tự nhiên, góp phần bổ sung năng lượng nhanh chóng, ổn định cho trẻ. Món ăn này cũng giúp trẻ em giữ đủ nước, tiện lợi để mang theo khi di chuyển.