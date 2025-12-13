6 loại quả giúp não của trẻ phát triển

Xoài
Xoài giàu vitamin A, các chất chống oxy hóa mạnh tốt cho mắt, tăng cường hệ miễn dịch. Thực phẩm này cũng chứa folate, rất cần thiết cho sự phát triển não bộ và các tế bào thần kinh. Xoài có hương vị thơm ngon, mọng nước, là món ăn ngon miệng cho trẻ.
Xoài
Xoài giàu vitamin A, các chất chống oxy hóa mạnh tốt cho mắt, tăng cường hệ miễn dịch. Thực phẩm này cũng chứa folate, rất cần thiết cho sự phát triển não bộ và các tế bào thần kinh. Xoài có hương vị thơm ngon, mọng nước, là món ăn ngon miệng cho trẻ.
Chuối
Chuối chứa nhiều kali, vitamin B6, cần thiết cho chức năng thần kinh. Chúng hỗ trợ sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, góp phần cải thiện tâm trạng và khả năng tập trung. Chuối cũng cung cấp năng lượng bền vững, phù hợp cho trẻ em năng động.
Chuối
Chuối chứa nhiều kali, vitamin B6, cần thiết cho chức năng thần kinh. Chúng hỗ trợ sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, góp phần cải thiện tâm trạng và khả năng tập trung. Chuối cũng cung cấp năng lượng bền vững, phù hợp cho trẻ em năng động.
Đu đủ
Đu đủ có vitamin A, C, folate, những chất dinh dưỡng quan trọng cho não bộ, tiêu hóa và hệ miễn dịch. Thực phẩm này cũng thúc đẩy sức khỏe đường ruột, giúp trẻ hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Đây là loại quả mềm, ngọt tự nhiên rất tốt cho trẻ nhỏ.
Đu đủ
Đu đủ có vitamin A, C, folate, những chất dinh dưỡng quan trọng cho não bộ, tiêu hóa và hệ miễn dịch. Thực phẩm này cũng thúc đẩy sức khỏe đường ruột, giúp trẻ hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn. Đây là loại quả mềm, ngọt tự nhiên rất tốt cho trẻ nhỏ.
Dâu tây
Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển nhận thức. Nó có thể bảo vệ tế bào não, hỗ trợ hệ miễn dịch và phục hồi mô. Màu sắc tươi sáng của dâu tây dễ thu hút sự chú ý của các bé.
Dâu tây
Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin C, chất dinh dưỡng thiết yếu cho sự phát triển nhận thức. Nó có thể bảo vệ tế bào não, hỗ trợ hệ miễn dịch và phục hồi mô. Màu sắc tươi sáng của dâu tây dễ thu hút sự chú ý của các bé.
Nho
Nho đỏ chứa hợp chất resveratrol được biết đến với khả năng hỗ trợ trí nhớ và chức năng não bộ. Chúng cung cấp đường tự nhiên, góp phần bổ sung năng lượng nhanh chóng, ổn định cho trẻ. Món ăn này cũng giúp trẻ em giữ đủ nước, tiện lợi để mang theo khi di chuyển.
Nho
Nho đỏ chứa hợp chất resveratrol được biết đến với khả năng hỗ trợ trí nhớ và chức năng não bộ. Chúng cung cấp đường tự nhiên, góp phần bổ sung năng lượng nhanh chóng, ổn định cho trẻ. Món ăn này cũng giúp trẻ em giữ đủ nước, tiện lợi để mang theo khi di chuyển.
Lựu
Hạt lựu cung cấp nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ não bộ khỏi căng thẳng, viêm nhiễm. Ăn quả lựu thường xuyên cũng hỗ trợ lưu thông máu, cung cấp oxy tốt hơn cho não. Hình dạng và màu sắc của lựu tạo điểm nhấn cho các món salad, sữa chua hoặc đồ ăn nhẹ, dễ dàng thu hút các bé.
Lựu
Hạt lựu cung cấp nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ não bộ khỏi căng thẳng, viêm nhiễm. Ăn quả lựu thường xuyên cũng hỗ trợ lưu thông máu, cung cấp oxy tốt hơn cho não. Hình dạng và màu sắc của lựu tạo điểm nhấn cho các món salad, sữa chua hoặc đồ ăn nhẹ, dễ dàng thu hút các bé.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI, Bùi Thủy