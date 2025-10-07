5 cách đơn giản giúp trẻ phát triển trí não

Khuyến khích trẻ kể chuyện, trả lời các câu hỏi tình huống, thường xuyên vận động góp phần rèn luyện trí não.

Ngoài di truyền, môi trường, thói quen hàng ngày, đời sống tinh thần đóng vai trò quan trọng với sự phát triển não bộ. Dưới đây là 5 cách đơn giản có thể giúp trẻ ghi nhớ tốt và thông minh hơn.

Tạo không gian yên tĩnh

Không gian yên tĩnh cần thiết để trẻ có thời gian suy nghĩ, sáng tạo trò chơi, tưởng tượng. Đây cũng là cách giúp trẻ phát huy tính tò mò, kết nối giữa cơ thể và tâm trí đồng thời phát triển trí tuệ cảm xúc.

Đặt câu hỏi cho trẻ

Trí thông minh không chỉ thể hiện ở việc trả lời chính xác mà còn ở tư duy phản biện. Phụ huynh có thể hỏi con những câu hỏi mở như "Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?" hoặc "Tại sao con nghĩ điều này hiệu quả?" sẽ khuyến khích bé tư duy. Cha mẹ đặt câu hỏi cho trẻ cũng kích hoạt chức năng não bộ, tập trung hơn và đưa ra câu trả lời logic. Nếu câu trả lời của trẻ có lạc đề, phụ huynh có thể giải thích cho con rõ hơn.

Coi sai lầm là bình thường

Cha mẹ dạy trẻ nhìn nhận sai lầm như một phần của quá trình học hỏi thay vì thất bại. Ví dụ trẻ giải một bài toán chưa đúng, cha mẹ cùng trẻ tìm lỗi, khuyến khích con làm lại bài tập. Nhờ đó, trẻ có thể hiểu rằng để đạt kết quả tốt thì bản thân cần nỗ lực. Một câu nói đơn giản như "Câu này khó đấy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé" là cách tiếp cận tích cực, giúp trẻ hiểu nên biến khó khăn thành động lực.

Vận động hàng ngày

Vận động và trí thông minh có mối liên hệ mật thiết. Hoạt động thể chất hỗ trợ sự phát triển, ghi nhớ của tế bào não. Trẻ chạy bộ trong vườn, nhảy múa trong phòng giúp xây dựng khả năng phối hợp, tập trung, cân bằng cảm xúc. Những đứa trẻ thông minh không phải lúc nào cũng phải vùi đầu vào sách vở, ngược lại chúng vận động, khám phá thế giới bằng tất cả các giác quan.

Trẻ thường xuyên kể chuyện cũng góp phần phát triển trí não. Ảnh được tạo bởi AI

Kể chuyện

Trẻ kể chuyện hoặc nghe phụ huynh kể chuyện kích hoạt nhiều vùng não hơn so với thời gian xem màn hình thụ động. Thói quen này cũng giúp bé cũng phát triển ngôn ngữ, trí nhớ, đồng cảm tốt hơn. Câu chuyện bé kể không cần phải cầu kỳ. Cha mẹ khuyến khích bé kể chuyện ở trường, các cuộc đối thoại với bạn bè ở lớp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)