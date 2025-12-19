Những nơi trong nhà dễ tích tụ bụi gây bệnh hô hấp

Bụi bẩn tích tụ ở cánh quạt trần, thùng rác hay rèm cửa trong nhà có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hô hấp nếu không được làm sạch thường xuyên.

Cánh quạt trần

Quạt trần giúp không khí lưu thông nhưng cánh quạt dễ bám bụi. Khi quạt quay, bụi sẽ bay ra phòng, ảnh hưởng chất lượng không khí. Để làm sạch, bạn có thể trùm mỗi cánh quạt bằng vỏ gối và kéo nhẹ xuống, bụi sẽ đọng trong vỏ gối thay vì phát tán, sau đó lau sạch phần bụi còn sót lại bằng khăn. Vệ sinh định kỳ giúp duy trì môi trường sống sạch sẽ.

Thùng rác

Chỉ đậy nắp thùng rác thôi chưa đủ để ngăn mùi hôi hay vi khuẩn. Thùng rác nên được vệ sinh thường xuyên bằng cách tráng nước nóng, chà với nước rửa chén hoặc dung dịch khử trùng, sau đó phơi khô dưới ánh nắng để khử mùi tự nhiên.

Rèm cửa

Rèm cửa dễ tích tụ bụi và các chất gây dị ứng. Rèm gỗ nên lau bằng khăn sợi nhỏ, có thể xịt giấm hoặc nước rồi lau nhẹ nhàng. Rèm vải nên được làm sạch bằng máy hút bụi với đầu hút chuyên dụng để loại bỏ bụi hiệu quả.

Chân tường

Chân tường dễ bám bụi, lông thú cưng và trầy xước do giày dép. Lau khu vực này bằng khăn ẩm cùng dung dịch tẩy rửa nhẹ giúp ngăn bụi bẩn lan ra sàn nhà.

Tay nắm cửa

Tay nắm cửa, tay nắm tủ và công tắc đèn là những bề mặt tiếp xúc thường xuyên, dễ chứa vi khuẩn. Lau chùi chúng bằng dung dịch khử trùng hoặc chất tẩy rửa mạnh giúp duy trì môi trường sống sạch sẽ.

Tủ bếp

Tủ bếp, đặc biệt là tay nắm và bếp nấu, dễ tích tụ dấu vân tay, dầu mỡ và bụi bẩn. Lau sạch bằng chất tẩy dầu mỡ hoặc dung dịch giấm pha loãng, sau đó lau khô kỹ để tránh hơi ẩm gây hư hại.

Máy giặt, sấy

Nếu không vệ sinh thường xuyên, máy giặt có thể tích tụ cặn bột giặt, nấm mốc và xơ vải. Nên làm sạch ngăn đựng bột giặt, núm vặn và nắp đậy. Với máy sấy, loại bỏ xơ vải quanh khe hở có thể ngăn nguy cơ cháy nổ và giữ thiết bị hoạt động hiệu quả, quần áo sạch sẽ, thơm mát.

Lỗ thông gió

Lỗ thông gió và lưới tản nhiệt dễ tích tụ bụi và chất gây dị ứng. Vệ sinh bằng bàn chải lông mềm hoặc đầu hút bụi hoặc ngâm nắp thông gió tháo rời trong nước xà phòng ấm trước khi lắp lại. Giữ các lỗ thông gió sạch giúp cải thiện chất lượng không khí và phòng ngừa bệnh hô hấp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)