8 cách đơn giản làm sạch bụi trong nhà

Hút bụi thường xuyên, giặt giũ quần áo định kỳ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, bịt kín các khe hở ở cửa giúp giảm bụi trong không gian sống.

Bụi được tạo thành từ hỗn hợp các hạt nhỏ li ti từ tế bào da chế, sợi vải từ quần áo, đồ nội thất, đất, cát từ bên ngoài, lông thú cưng, phấn hoa. Chúng thường bám trên đồ nội thất, sàn nhà, vải vóc. Theo thời gian, bụi tích tụ có thể gây kích ứng mũi, họng, ho, hắt hơi, làm tăng cảm giác khó thở, nhất là người bị dị ứng hoặc hen suyễn. Máy lọc không khí không phải là giải pháp duy nhất để lọc bụi. Một vài thay đổi nhỏ giúp ngôi nhà luôn sạch sẽ.

Làm sạch các bề mặt bằng khăn ẩm

Lau bụi bằng khăn khô dễ làm bụi bay trở lại trong không khí. Sử dụng khăn lau sợi nhỏ ẩm sẽ giữ bụi hiệu quả, loại bỏ bụi thay vì làm chúng lan khắp phòng. Gia đình nên thường xuyên lau chùi kệ, bàn, công tắc, gương, thiết bị điện tử.

Lau chùi các đồ vật bằng khăn ẩm giúp loại bỏ bụi. Ảnh được tạo bởi AI

Hút bụi thảm, đồ nội thất bọc vải

Thảm, chiếu, vải bọc ghế sofa giữ nhiều bụi hơn sàn cứng. Hút bụi một hoặc hai lần một tuần có thể ngăn bụi tích tụ. Gia đình nên sử dụng máy hút bụi có bộ lọc mạnh để ngăn các hạt bụi mịn bị thổi ngược trở lại.

Giặt ga giường thường xuyên

Giường ngủ bám bụi nhanh. Vì thế, bạn nên giặt ga trải giường, rèm cửa, vỏ gối, chăn hàng tuần để giảm mạt bụi, giữ cho không gian sống sạch sẽ.

Sắp xếp đồ đạc gọn gàng

Không gian sống nhiều đồ vật trang trí, bụi sẽ bám nhiều trên các bề mặt. Giữ cho phòng ốc gọn gàng, tránh những vật dụng không cần thiết giúp dọn dẹp nhanh hơn, giảm tích tụ bụi.

Bịt kín các khe hở nhỏ xung quanh cửa sổ, cửa ra vào

Bụi có thể xâm nhập từ bên ngoài qua các khe cửa nhỏ. Sử dụng những dải bịt kín đơn giản hoặc băng dính bảo vệ có thể giảm lượng bụi từ bên ngoài xâm nhập vào nhà.

Kiểm soát độ ẩm

Bụi bám dễ dàng vào các bề mặt ẩm ướt, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mạt bụi. Duy trì độ ẩm trong nhà ở mức vừa phải thông qua hệ thống thông gió, quạt hút có thể làm giảm cả bụi và chất gây dị ứng.

Vệ sinh quạt trần, lỗ thông gió

Quạt, máy điều hòa không khí tích tụ bụi, thổi bụi trở lại phòng khi hoạt động. Gia đình nên vệ sinh cánh quạt, bộ lọc máy điều hòa thường xuyên để không khí trong nhà trong lành.

Vệ sinh cho thú cưng

Lông, da thú cưng là nguồn gây bụi chính trong nhà. Chải lông thú cưng thường xuyên và giặt giũ chăn đệm của chúng sẽ làm giảm lượng lông, bụi trong không khí. Sử dụng máy lọc không khí hiệu quả cao, hút bụi thường xuyên góp phần làm giảm chất gây dị ứng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)