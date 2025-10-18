Những mốc thời gian nên nội soi đại tràng

Khoảng cách giữa hai lần nội soi đại tràng được bác sĩ chỉ định dựa trên các yếu tố như tình trạng sức khỏe, kết quả nội soi trước đó, nguy cơ biến chứng.

Nội soi đại tràng là phương pháp chẩn đoán hình ảnh được thực hiện nhằm quan sát, đánh giá và phát hiện các bất thường ở đại tràng như viêm, polyp, ung thư đại tràng hay trực tràng... BS.CKI Hồ Quang Phú, Chuyên khoa Nội soi Tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết thủ thuật này có độ an toàn cao, không nguy hiểm nhưng nếu thực hiện quá nhiều lần có thể xảy ra các biến chứng dù hiếm gặp như chảy máu tiêu hóa, nhiễm trùng, phản ứng tiêu cực với thuốc gây mê, thủng đại tràng hoặc trực tràng...

Thông qua các kết quả chẩn đoán, bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp nhằm loại bỏ hay kiểm soát triệu chứng và giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Tần suất nội soi đại tràng được bác sĩ hướng dẫn dựa trên nhóm bệnh cụ thể.

Nội soi tầm soát ung thư đại tràng

Nội soi đại tràng định kỳ có thể được thực hiện khi người bệnh không có dấu hiệu bất thường liên quan đến cơ quan này. Người bình thường được khuyến cáo nên nội soi đại tràng khoảng 5-10 năm/lần nhằm tầm soát ung thư đại tràng và các bệnh lý liên quan, có hướng điều trị phù hợp.

Polyp nhưng không nguy hiểm

Trường hợp đại tràng xuất hiện 1-2 polyp nhỏ, không có dấu hiệu ác tính, bác sĩ thường chỉ yêu cầu người bệnh nội soi 5 năm/lần nhằm đảm bảo polyp không tiến triển bất thường.

Bác sĩ Phú nội soi đại tràng cho người bệnh bằng hệ thống máy nội soi Fujifilm 7000. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Polyp nguy cơ cao

Trường hợp đa polyp hay polyp có kích thước lớn hơn 1 cm và polyp có hình dạng bất thường, người bệnh có thể được yêu cầu tái nội soi đại tràng mỗi ba năm/lần hoặc sớm hơn. Khoảng thời gian này giúp bác sĩ theo dõi và phát hiện dấu hiệu tiến triển liên quan đến ung thư đại tràng.

Tiền sử gia đình bị ung thư đại tràng

Theo bác sĩ Phú, nếu bạn có người thân trực hệ mắc ung thư đại trực tràng nên nội soi sớm hơn. Có thể bắt đầu từ 40 tuổi hoặc sớm hơn 10 năm so với tuổi phát hiện bệnh của người thân, nội soi định kỳ mỗi 5 năm để tầm soát, phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, tăng hiệu quả điều trị.

Sau phẫu thuật ung thư đại tràng

Người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại tràng cần nội soi kiểm tra sau 6 tháng đến một năm. Sau đó tùy vào kết quả, bác sĩ chỉ định thời điểm nội soi tiếp theo (khoảng 1-3 năm) nhằm loại bỏ nguy cơ tái hình thành khối u hoặc các rủi ro tiềm ẩn sau phẫu thuật.

Người mắc bệnh viêm loét đại tràng hoặc bệnh Crohn

Nhóm này thường được khuyên nên nội soi đại tràng 2-5 năm/lần nhằm tránh nguy cơ ung thư và các biến chứng sức khỏe khác.

Bác sĩ Phú cho biết người trên 75 tuổi là nhóm không bắt buộc phải nội soi đại tràng định kỳ, vì lợi ích có thể nhỏ hơn nguy cơ biến chứng. Người nhà cần tham vấn, trao đổi kỹ với bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa để được hướng dẫn cụ thể.

Thảo Nhi