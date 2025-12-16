Những khớp chịu tác động nhiều nhất khi chơi pickleball

Pickleball tác động đến khớp gối, hông, cổ tay, cổ chân, dễ xảy ra chấn thương nếu chơi sai cách.

ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao và Nội soi khớp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chơi pickleball tương đương với một bài tập aerobic cường độ khoảng trung bình, có tác dụng cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh cơ bắp, hỗ trợ giảm cân và tốt cho sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, do đặc thù di chuyển ngắn và thay đổi hướng nhanh, môn thể thao này có thể gây quá tải cho các khớp và dẫn đến chấn thương. Nhiều người chơi môn thể thao này nhưng chưa được trang bị đầy đủ kiến thức thể chất và kỹ thuật càng dễ gia tăng chấn thương các khớp.

Bác sĩ Vũ (phải) nội soi tái tạo dây chằng cho một trường hợp chấn thương khi chơi pickleball. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khớp gối là vùng chịu lực nhiều nhất do chơi pickleball đòi hỏi những bước chạy ngắn, đổi hướng và dừng đột ngột. Cách thức vận động này tăng sức mạnh cơ tứ đầu đùi và cơ hamstring, giúp ổn định gối, cải thiện biên độ vận động và độ linh hoạt của khớp gối. Tuy nhiên, do tính chất môn thể thao này đòi hỏi nhảy hoặc chùn gối nhiều nên dễ gây viêm gân bánh chè hoặc đau khớp gối do thoái hóa ở người trung niên. Người chơi còn có nguy cơ chấn thương dây chằng do đổi hướng di chuyển đột ngột.

Để phòng ngừa những chấn thương này, bác sĩ Vũ khuyên người chơi nên luyện thêm các bài tập tăng cường sức mạnh nhóm cơ quanh gối, dùng giày có độ bám tốt, tránh sân quá trơn hoặc quá cứng.

Khớp cổ chân chịu lực đáng kể khi di chuyển sang ngang và xoay người. Khi được chơi đúng tư thế trong thời gian dài, pickleball giúp tăng sức mạnh cơ cổ chân và cải thiện khả năng giữ thăng bằng. Nếu tiếp đất sai cách hoặc đổi hướng nhanh có thể dẫn đến bong gân. Chạy tăng tốc liên tục để đón bóng có thể khiến gân gót (gân Achilles) bị tổn thương, gây đau nhiều. Khởi động kỹ cổ chân trước khi bắt đầu, tập giữ thăng bằng trên từng chân một chân là những cách giúp luyện tập và dự phòng các chấn thương ở khớp này khi chơi pickleball.

Khớp hông tham gia nhiều vào các hoạt động xoay người và tạo lực cho cú đánh, từ đó tăng cường sức mạnh cơ mông và cơ hông, hỗ trợ cột sống thắt lưng, cải thiện độ linh hoạt và biên độ xoay của hông. Tuy nhiên, người chơi pickleball có nguy cơ căng cơ mông hoặc cơ gân kheo khi xoạc, rướn người, đau khớp hông ở người có thoái hóa khớp từ trước. Bác sĩ Vũ cho biết những chấn thương này có thể phòng ngừa bằng cách thực hiện các bài tập giãn cơ hông, tăng cường sức mạnh cơ mông trước khi chơi.

Khớp vai hoạt động gần như liên tục khi chơi pickleball nên cơ delta và cơ xoay vai được rèn luyện nhiều, tăng cường sức mạnh, cải thiện độ linh hoạt. Tuy nhiên, động tác vung vợt lặp lại nhiều lần có thể dẫn đến viêm gân chóp xoay và gân cơ nhị đầu. Khi vung vợt quá đầu không đúng kỹ thuật, người chơi có thể mắc hội chứng chạm mỏm cùng vai, gây ra ma sát giữa các gân cơ chóp xoay và xương cánh tay, gây đau và hạn chế vận động. Để phòng ngừa, người chơi nên tập nhóm cơ xoay vai, tránh đánh bóng quá cao liên tục.

Khớp cổ tay thực hiện các động tác xoay, gấp, duỗi nhanh để tạo lực và hướng bóng, nhờ đó tăng độ linh hoạt và sức mạnh cơ cổ tay. Người chơi có thể gặp phải một số chấn thương như viêm gân gấp hoặc duỗi cổ tay, đau cổ tay do vợt quá nặng hoặc nắm quá chặt. Theo bác sĩ Vũ, những chấn thương ở vị trí này có thể phòng ngừa bằng cách thả lỏng cổ tay, chọn vợt có trọng lượng nhẹ, kích thước vừa vặn.

Bác sĩ Vũ cho biết trung bình mỗi tuần Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận khoảng 50 ca chấn thương do chơi pickleball, phần lớn được can thiệp thủ thuật xuất viện trong ngày như tiêm khớp, chọc hút dịch, nắn chỉnh trật khớp... Số ít phải nhập viện mổ do chấn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ thực hiện tiêm huyết tương giàu tiểu cầu vào khớp gối cho bà Lành, 55 tuổi, do tổn thương khi chơi pickleball. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để phòng tránh các chấn thương, bác sĩ Vũ khuyến cáo người chơi nên học kỹ thuật cơ bản từ huấn luyện viên thay vì tự chơi theo bản năng. Trước khi vào trận nên khởi động kỹ, nhất là gối, cổ chân và vai. Tập thêm các bài tăng cường sức mạnh cơ chân, hông, vai. Không chơi quá sức, nhất là người trên 40 tuổi hoặc có bệnh lý xương khớp, nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt. Đi khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường để điều kịp thời và hiệu quả.

Phi Hồng