Vì sao đau đầu gối khi chơi pickleball?

Tôi chơi pickleball, không bị chấn thương nhưng vẫn hay đau đầu gối. Tình trạng này có nguy hiểm không? Nguyên nhân và cách phòng ngừa như thế nào? (Thái, TP HCM)

Trả lời:

Đau đầu gối thường gặp ở người chơi pickleball, có thể xảy ra do chấn thương, tư thế chơi không đúng hoặc mắc bệnh lý. Người chơi pickleball thường phải di chuyển nhanh, xoay chuyển hướng hoặc dừng đột ngột để theo kịp chuyển động của bóng. Điều này làm tăng áp lực lên khớp gối, khiến các gân quanh khớp phải làm việc quá sức, có thể dẫn đến tổn thương gân tứ đầu đùi, gân bánh chè, gân kheo...

Động tác khuỵu gối chờ và đánh bóng (dink) trong pickleball có thể tạo áp lực lên đầu gối tăng gần gấp 5 lần dễ dẫn đến quá tải đầu gối, thúc đẩy thoái hóa khớp nhanh hơn hoặc viêm gân bánh chè. Rách sụn chêm hoặc đứt rách dây chằng cũng là nguyên nhân, xảy ra khi gối chịu tải trọng lớn kết hợp với động tác xoay hoặc vặn người đột ngột, gây đau nhức, kẹt khớp và giảm khả năng vận động.

Bác sĩ Ơn kiểm tra tình trạng chức năng khớp gối người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để phòng ngừa đau đầu gối, trước khi chơi pickleball, bạn cần khởi động kỹ giúp làm nóng hệ cơ xương khớp, tăng cường lưu thông máu và sự linh hoạt, giảm nguy cơ chấn thương. Bạn nên tăng cường tập luyện các bài tập nâng cao sức mạnh cho cơ đùi, cơ mông và cơ chân, từ đó giảm áp lực lên gối. Bạn mặc trang phục phù hợp, mang giày có đệm và bám tốt để giảm sốc, giữ thăng bằng, sử dụng băng bảo vệ đầu gối nếu cần thiết.

Đau đầu gối khi chơi pickleball là chấn thương nhẹ nhưng cũng có thể cảnh báo các bệnh lý cần được điều trị sớm. Bạn nên chú ý lắng nghe cơ thể, ngừng chơi khi có dấu hiệu đau. Trường hợp đau kéo dài hoặc dữ dội, bạn cần đến bác sĩ để kịp thời điều trị, tránh các biến chứng ảnh hưởng chức năng vận động.

BS.CKI Nguyễn Văn Ơn

Đơn vị Chấn thương Chỉnh hình

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7