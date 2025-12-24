Những hạt sạn ở SEA Games 33

Căng thẳng ngoại giao giữa nước chủ nhà và Campuchia leo thang đỉnh điểm ngay trong đại hội. Sau những lo ngại về an ninh, đoàn thể thao Campuchia đã đưa ra quyết định chưa từng có, rút toàn bộ VĐV về nước và rời đại hội sau lễ khai mạc chỉ một ngày.

Điều này khiến một số nội dung thi đấu võ thuật và thể thao đồng đội bị ảnh hưởng do không đủ số lượng đội tham dự tối thiểu theo quy định.