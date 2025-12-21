Báo Thái Lan: 'Thành tích nhất toàn đoàn vơi giá trị vì thất bại ở bóng đá'

Theo tờ Daily News, thất bại ở các môn được yêu thích, đặc biệt là bóng đá, khiến thành tích nhất toàn đoàn của chủ nhà SEA Games 33 trở nên kém giá trị.

Tờ báo tự hào về những thành tích như kỷ lục chạy 100m của Puripol Boonson chỉ sau 9,94 giây, hay nữ VĐV trượt ván Chankao Udomphen 10 tuổi đã giành HC vàng SEA Games. Tuy nhiên, trong phần điểm lại những yếu tố gây thất vọng, bóng đá nam được nhắc tới đầu tiên.

Việt Nam nhận HC vàng bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 18/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

"Dù thống trị bảng tổng sắp với 233 HC vàng, chủ nhà lại gây thất vọng lớn ở môn bóng đá nam, vốn được coi như huy chương quý giá nhất và cũng là niềm hy vọng lớn nhất của người hâm mộ thể thao Thái Lan", báo viết. "Thất bại 2-3 trước Việt Nam ở hiệp phụ khiến Thái Lan lỡ cơ hội vô địch bóng đá nam lần thứ 17".

Tờ báo còn nhắc tới thất bại ở futsal nữ, khi chủ nhà thua Indonesia trên loạt đá luân lưu bán kết. Ngoài ra, Thái Lan cũng không giành HC vàng bóng đá nữ và futsal nam. "Thất bại ở các môn được ưa thích ảnh hưởng tới thành tích tổng thể của chủ nhà", báo viết thêm. "Điều này cho thấy các đối thủ Đông Nam Á đã phát triển khoa học thể thao và quản lý đội tuyển lên trình độ tương đương Thái Lan, hoặc thậm chí vượt trội ở vài khía cạnh".

Báo Thái Lan cũng đề cập đến các vấn đề trong công tác tổ chức. Một số sai sót được ghi nhận như việc hiển thị sai quốc kỳ trong đồ họa truyền hình, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không chính xác trong lễ khai mạc, dẫn đến phản ứng từ phía liên quan. Ngoài ra, lễ khai mạc ghi nhận sự cố không phát quốc ca đúng quy trình.

Về khán giả, nhiều trận đấu bóng đá vòng bảng diễn ra tại sân Rajamangala có sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi nhưng chỉ thu hút vài nghìn người xem. Trong khi đó, các môn như cầu lông, bóng chuyền và bơi lội thường xuyên kín khán đài. Tờ báo cho biết hệ thống bán vé và lịch thi đấu phức tạp là một nguyên nhân khiến người hâm mộ khó tiếp cận các sự kiện.

Đội trưởng Nguyễn Đình Bắc tranh bóng với hậu vệ Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

SEA Games 33 diễn ra trong bối cảnh Thái Lan thay đổi về chính trị và nhân sự cấp cao trong lĩnh vực thể thao, khi Bộ trưởng Du lịch và Thể thao được thay thế không lâu trước ngày khai mạc. Điều này ảnh hưởng đến tính liên tục trong công tác điều hành, khi kế hoạch tổ chức đã được chuẩn bị trong nhiều tháng trước đó.

Bên cạnh những yếu tố gây thất vọng kể trên, báo Thái Lan còn chỉ ra những thành công của chủ nhà. Đại hội năm nay có quy mô lớn, với 50 môn thi đấu chính thức cùng một số môn biểu diễn, trở thành kỳ SEA Games có số lượng nội dung nhiều thứ hai trong lịch sử, chỉ sau SEA Games 30 tại Philippines. Ngay từ những ngày đầu, các VĐV Thái Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, thể hiện ưu thế rõ rệt so với các đoàn trong khu vực.

Quá trình tổ chức SEA Games 33 gặp biến cố lớn trước ngày khai mạc khi bão Senyar gây mưa lũ nghiêm trọng tại miền nam Thái Lan, buộc tỉnh Songkhla phải rút quyền đăng cai. Toàn bộ các môn thi đấu tại đây được chuyển gấp về Bangkok và Chonburi. Việc điều chỉnh địa điểm trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị, nhưng đồng thời cho thấy khả năng đáp ứng hạ tầng thể thao tại khu vực trung tâm và phía đông của Thái Lan.

Về chuyên môn, SEA Games 33 ghi nhận nhiều thành tích nổi bật của thể thao Thái Lan. Puripol giành HC vàng nội dung 100m nam, phá kỷ lục SEA Games tồn tại hơn 16 năm và đưa Puripol vào nhóm những VĐV chạy nhanh hàng đầu châu Á ở thời điểm đó.

Cử tạ tiếp tục là môn thế mạnh của Thái Lan, với tổng cộng 9 HC vàng, 2 HC bạc và 3 HC đồng. Các VĐV Theerapong Silachai và Weeraphon Wichuma phá kỷ lục thế giới ở nội dung cử đẩy tại SEA Games lần này. Thái Lan giành huy chương ở cả 14 hạng cân tham dự.

Một dấu mốc khác là cô bé 10 tuổi Chankao trở thành VĐV trẻ nhất giành HC vàng trong lịch sử Thái Lan tại SEA Games. Cô thắng nội dung street nữ môn trượt ván với số điểm 160,34.

Hoàng An (theo Daily News)