Nữ Việt Nam bị tước bàn thắng vô lý ở chung kết SEA Games

Thái LanTrọng tài bắt lỗi việt vị dù Nguyễn Thị Bích Thùy đứng trên hai cầu thủ Philippines, khiến Việt Nam mất oan bàn thắng đẹp ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, tối 17/12.

Nguyễn Thị Bích Thùy (áo đỏ phải) di chuyển đón đường tạt của Ngân Thị Vạn Sự, trong trận Việt Nam gặp Philippines ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, trên sân Chonburi ở Thái Lan, ngày 17/12/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Phút 29, từ biên phải, Ngân Thị Vạn Sự ngoặt chân phải rồi tạt bóng chân trái vào giữa vòng cấm Philippines. Nguyễn Thị Bích Thùy di chuyển khôn khéo vào giữa cặp trung vệ áo trắng, đánh đầu đập đất vào góc phải. Tuy nhiên, trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

Bích Thùy vừa ngã ra sau khi ăn mừng cùng đồng đội liền bật dậy với vẻ ngạc nhiên, chỉ về phía trợ lý trọng tài phản ứng mạnh rồi giơ hai tay thắc mắc với trọng tài chính. Tuy nhiên, quyết định không thay đổi. Theo luật, trọng tài chính thường nghe theo các quyết định bắt việt vị của trợ lý do có góc quan sát tốt hơn.

Trọng tài cướp bàn thắng của Bích Thùy Tình huống trọng tài bắt việt vị sai bàn thắng của Việt Nam.

Video quay chậm cho thấy, khi bóng rời chân Vạn Sự, Bích Thùy vẫn đứng trên ít nhất hai cầu thủ Philippines. Trọng tài biên cũng đứng chính xác vị trí khi thẳng hàng với cầu thủ cuối cùng của Philippines, nhưng vẫn đưa ra quyết định sai. Ở tình huống trước đó, Vạn Sự đón bóng cũng không việt vị.

Trọng tài biên trong tình huống này là Chanthavong Phutsavan, mang quốc tịch Lào. Bà được công nhận là trợ lý trọng tài FIFA từ 2019, từng tham gia điều hành các trận đấu ở U20 châu Á, AFF Cup nữ 2024.

Trợ lý trọng tài Chanthavong Phutsavan trong trận Việt Nam gặp Philippines ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Trọng tài chính là bà Rebecca Anne Durcau người Australia. Trợ lý trọng tài số hai là Kristina Bersenyova (Turkmenistan) và trọng tài thứ tư là Baddour Alesar (Syria).

Trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á Asean Football, rất nhiều CĐV thể hiện sự bất bình. Có người còn cho rằng trọng tài biên xứng đáng bị thẻ đỏ, hay ca ngợi các cầu thủ Việt Nam phải nỗ lực chiến đấu chống lại 14 người.

Tài khoản @Krav Maga Klerksdorp thậm chí viết: "Tôi là một người Philippines cũng không chấp nhận được chuyện này. Có lẽ là chủ nhà Thái Lan muốn phá hủy tâm lý của Việt Nam, nhằm kiếm lợi thế cho trận chung kết bóng đá nam ngày mai?"

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 diễn ra tại sân Chonburi, Thái Lan. Nếu chiến thắng, Việt Nam sẽ có lần thứ năm liên tiếp giành HC vàng.

Trung Thu