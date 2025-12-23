Thành tích của Việt Nam tại SEA Games ở đâu trong nhóm môn Olympic?

Thái LanTrong 87 HC vàng của Việt Nam tại SEA Games 33, có 56% chiếc tới từ các môn Olympic 2028, tỷ lệ thấp nhất trong Top 6 đoàn.

Việt Nam đã giành 87 HC vàng ở 27 nhóm môn tại SEA Games 33, chủ yếu từ điền kinh (12 HC vàng), vật (10), bắn súng (8), bơi (7) và karate (6). Trong đó, đoàn đứng đầu Đại hội ở vật, bắn súng và karate.

Trong 27 nhóm kể trên, có 14 sẽ xuất hiện trong chương trình Olympic Los Angeles 2028, gồm điền kinh, bơi, bắn súng, vật, bóng đá, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, quyền Anh, canoeing, rowing, taekwondo, judo, cử tạ và bóng ném.

13 môn không có trong chương trình Olympic là karate, wushu, kickboxing, pencak silat, muay, jujitsu, cờ vua, bi sắt, thể thao điện tử, duathlon, cầu mây, đua thuyền truyền thống và bowling. Tỷ lệ các môn giành HC vàng của Việt Nam có trong chương trình Olympic 2028 là 51,85%.

Trong Top 6 đoàn thể thao Đông Nam Á, gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore, đoàn đứng cuối theo tỷ lệ này. Singapore đứng đầu với 70,59%, sau đó đến Philippines 70,37%, Indonesia 64,86%, Thái Lan 63,64% và Malaysia 56,52%.

Nếu bỏ qua số huy chương từ các môn không có trong chương trình Olympic 2028, Việt Nam đã giành 62 HC vàng, chiếm tỷ lệ 71,26% tổng HC vàng của đoàn, cao chỉ sau Singapore 88,46%, Philippines 80% và Indonesia 73,63%. Lý do là cả 4 môn Việt Nam giành nhiều HC vàng nhất tại SEA Games 33 đều thuộc nhóm Olympic, gồm điền kinh, vật, bắn súng và bơi.

Tỷ lệ này của Thái Lan thấp nhất, chỉ 55,36%, vì họ giành nhiều HC vàng ở những môn đặc thù như jujitsu (14), muay (11), snooker (6), cầu mây (6), teqball (5) hay bi sắt (5).

Số HC vàng của Thái Lan từ các môn Olympic vẫn đứng đầu, với 129 tấm. Họ có thế mạnh tuyệt đối ở quyền Anh (14 HC vàng), điền kinh (13), canoeing (10), taekwondo (10), đua xe đạp (10) và cử tạ (9). Các môn khác như bơi (5), thể dục (6), golf (4), quần vợt (3) và cầu lông (3) cũng đóng góp đáng kể.

Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc (từ trái sang) nhận HC vàng chạy 4x400m nữ trên sân Supachalasai, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 16/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Indonesia giành 67 HC vàng từ các môn Olympic, nhỉnh hơn Việt Nam. Họ giành được HC vàng ở nhiều môn hơn hẳn Việt Nam nhờ chiến lược đầu tư dàn trải, với 1.021 VĐV tranh tài ở 49 trong tổng số 50 môn thi. Trong khi, Việt Nam có 841 VĐV ở 37 môn SEA Games 33.

Những thống kê trên còn cho thấy Singapore và Philippines tập trung nhiều hơn vào các môn Olympic, khi tỷ lệ HC vàng của họ thuộc nhóm môn Thế vận hội đều từ 80% trở lên. Hai nước này cũng đứng đầu, bỏ xa các đối thủ về tỷ lệ số môn giành HC vàng SEA Games có trong chương trình Olympic.

Điểm nổi bật của Việt Nam so với các đoàn trong khu vực là chất lượng của từng VĐV. Xét tỷ lệ HC vàng trên mỗi VĐV, đoàn đứng thứ hai với 10,34%, chỉ sau chủ nhà 12,89%. Sau đó là Indonesia 8,91%, Singapore 5,59%, Malaysia 4,99% và Philippines 4,28%.

Về kết quả thi đấu, hầu hết VĐV Việt Nam vẫn còn cách xa chuẩn A Olympic. Chẳng hạn ở nội dung nhảy cao nữ của điền kinh, khi Bùi Thị Kim Anh giành HC vàng nhảy cao với thành tích vượt trội 1,86 m, so với người về nhì Mariel Abuan (1,80 m). Nhưng chuẩn A nội dung này tại Olympic 2024 lên tới 1,97 m.

Niềm hy vọng Olympic lớn bậc nhất của Việt Nam hiện tại vẫn là nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Thành tích 242,7 điểm của cô ở chung kết 10m súng ngắn hơi nữ tương đương HC bạc Olympic 2024. Còn thành tích 34 điểm của cô ở chung kết 25m súng ngắn cá nhân cũng tương đương HC đồng Olympic 2024.

Trịnh Thu Vinh trong phần thi chung kết 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ tại SEA Games 33 ở Ratchaburi, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Một môn khác từng đem về thành tích cho Việt Nam ở Olympic là cử tạ - Hoàng Anh Tuấn tại Bắc Kinh 2008 và Trần Lê Quốc Toàn tại London 2012, lại chỉ giành một HC vàng SEA Games 33, từ Trần Đình Thắng ở hạng trên 94kg. Tuy nhiên, nội dung này không có trong chương trình Olympic. Thành tích tổng cử của anh là 366 kg, vẫn chỉ đứng thứ tám nếu so với các đô cử hạng dưới 89kg tại Olympic 2024.

Các đoàn hàng đầu Đông Nam Á có những thế mạnh riêng khi dự Olympic. Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều có thể đoạt huy chương, thậm chí là vàng cầu lông trong một ngày đẹp trời. Thái Lan còn có taekwondo, Philippines sở hữu Carlos Yulo ở thể dục dụng cụ, Indonesia với leo núi thể thao còn Malaysia và Singapore mạnh ở đua thuyền buồm.

Tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam vẫn chưa phát hiện thêm những nhân tố mới, có thể cạnh tranh huy chương Olympic 2028. Thế vận hội vẫn còn hơn hai năm nữa, nhưng đoàn sẽ phải tiếp tục cố gắng nếu không muốn trắng tay ở kỳ thứ ba liên tiếp.

Xuân Bình