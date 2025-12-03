Ban tổ chức SEA Games 33 xin lỗi Việt Nam vì sự cố Quốc thiều

Thái LanBan tổ chức SEA Games 33 (THASOC) viết thư xin lỗi ngay sau trận Việt Nam thắng Lào 2-1 ở lượt ra quân bảng B bóng đá nam, chiều 3/12.

Ở phần làm thủ tục trước trận, ban tổ chức đã không phát Quốc thiều của hai nước vì sự cố dàn âm thanh. Điều này buộc các thành viên Việt Nam và Lào chỉ có thể hát Quốc ca mà không có nhạc.

Khoảng 2 tiếng sau khi trận đấu kết thúc, THASOC gửi thư cho Ủy ban Olympic Việt Nam và Lào để gửi lời xin lỗi. Theo đó, Cục Thể thao Thái Lan (SAT) và LĐBĐ Thái Lan (FAT), đơn vị tổ chức môn bóng đá nam, chịu trách nhiệm chính về chuyện này.

Cầu thủ Việt Nam cử hành Quốc ca trước trận thắng Lào 2-1 ở lượt ra quân bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trên sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 3/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Trong thư, Cục trưởng SAT Gongsak Yodmani viết: "Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới các bên liên quan về những khó khăn kỹ thuật khi bắt đầu trận đấu giữa Việt Nam và Lào tại sân Rajamangala, dẫn đến việc không thể cử hành Quốc ca hai nước như kế hoạch".

Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết đã tiếp nhận lời xin lỗi từ phía chủ nhà.

Việt Nam và Lào hát quốc ca không nhạc Việt Nam và Lào hát Quốc ca không nhạc. Video: Đức Đồng

Trước đó, Thái Lan cũng mắc lỗi khi chọn nhầm cờ trận Thái Lan gặp Indonesia ở bảng A bóng đá nữ, trong lịch thi đấu ngày 4/12. Phía thiết kế lấy nhầm cờ Indonesia thành Lào và Thái Lan thành Việt Nam. Bức ảnh này được xóa rất nhanh sau khi đăng tải lên các kênh mạng xã hội.

Cuối tháng 10, Chủ nhà Thái Lan nhầm cờ Việt Nam sang Trung Quốc ở lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á 2025. Sai sót xảy ra trong buổi lễ kéo dài khoảng 10 phút do FAT tổ chức. Sau đó, các video đã bị xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) sau đó đã gửi văn bản khẩn đến LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và FAT, để phản đối và yêu cầu làm rõ sự cố. Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam lập tức viết thư xin lỗi, rồi cử phái đoán đến Hà Nội để chuyển lời trực tiếp. Sau đó, vị nữ chủ tịch còn đến Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan để xin lỗi.

Hiếu Lương