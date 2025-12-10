Campuchia rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games 33

Thái LanCampuchia yêu cầu đoàn thể thao nước này lập tức rời Thái Lan dù vừa tham dự lễ khai mạc SEA Games 33.

Khoảng 10h30 sáng nay, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC), đã gửi thư đến Ban tổ chức, xác nhận quyết định rút khỏi Đại hội năm nay. Lý do được nêu ra là căng thẳng chính trị giữa Campuchia và Thái Lan hiện nay, cũng như yêu cầu từ gia đình các VĐV.

Trong thư, ông Chamroeun bày tỏ sự tiếc nuối khi xảy ra sự việc này, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo trên tinh thần thể thao cao thượng của Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT) và Ban tổ chức SEA Games 33 (THASOC).

Thư của ông Vath Chamroeun gửi thư đến Ban tổ chức SEA Games 33.

Tại SEA Games 33, Campuchia ban đầu dự kiến tham gia 21 môn. Nhưng ngày 26/11, NOCC gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Ban tổ chức SEA Games 33, để thông báo bỏ 8 môn, gồm bóng đá, cầu mây, bi sắt, đấu vật và các môn võ judo, karate, pencak silat, wushu. Một ngày sau, họ thông báo rút thêm khỏi môn bóng chuyền.

Việc này khiến Ban tổ chức SEA Games phải điều chỉnh lại môn bóng đá nam, bằng cách chuyển Singapore từ bảng C sang bảng A thay thế.

12 môn Campuchia xác nhận tham gia gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kick boxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball. Số VĐV là 110 người.

Hôm 7/12, căng thẳng gia tăng, sau khi quân đội Campuchia và Thái Lan tiếp tục đấu súng dọc biên giới tranh chấp, ở phía Đông Bắc Thái Lan. Tuy nhiên, đội tuyển bơi, taekwondo và ju-jitsu vẫn đến Thái Lan vào sáng hôm sau. Họ còn tham gia lễ thượng cờ vào chiều cùng ngày, và khai mạc vào tối qua.

Đoàn thể thao Campuchia tại lễ khai mạc SEA Games 33 tại sân Rajamangal ở Bangkok, Thái Lan vào ngày 9/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Việc Campuchia rút lui nằm trong dự trù của Ban tổ chức SEA Games 33. Sáng 8/12, Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan Gongsak Yodmani cho biết đã chuẩn bị sẵn hai kịch bản. "Nếu các VĐV và quan chức Campuchia đến theo đúng lịch trình ban đầu, Thái Lan sẽ tăng cường gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với kế hoạch để đảm bảo an ninh tối đa. Trường hợp họ quyết định không tham gia, chúng tôi sẽ chỉnh lịch thi đấu cho phù hợp", ông nói với báo Thái Lan Thairath.

Ban tổ chức sẽ phải gấp rút thay đổi ở các môn thi đấu từ sáng nay, gồm bơi, ju-jitsu, taekwondo và thể dục dụng cụ.

Hiếu Lương