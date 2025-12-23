Những kỷ lục bị xô đổ tại SEA Games 33

Puripol Boonson (điền kinh, Thái Lan) giành ba HC vàng cá nhân và đồng đội, phá kỷ lục cả ba nội dung tham dự. Trong đó, ấn tượng nhất là việc anh đạt 9 giây 94 ở vòng loại 100m nam, qua đó trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây. Ở chung kết sau đó, anh chạy chậm hơn, nhưng vẫn đủ giành HC vàng với 10 giây.
Ở chung kết 200m, chân chạy Thái Lan cán đích đầu tiên với 20 giây 07, phá kỷ lục do chính anh thiết lập (20 giây 37). Sau đó, Puripol khép lại kỳ SEA Games đỉnh cao bằng tấm HC vàng thứ ba ở nội dung tiếp sức 4x100m nam, khi cùng các đồng đội Thawatchai Himaiad, Chayut Khongprasit và Soraoat Dapbang về nhất tại 38 giây 28, phá kỷ lục Đại hội được chính Thái Lan thiết lập năm 2021.
Grace Wong (né búa nữ, Malaysia) xô đổ bốn kỷ lục đại hội và ba kỷ lục quốc gia trong chưa đầy một giờ thi đấu, giành HC vàng tại SEA Games 33. VĐV Malaysia lần lượt ném 63,34 m, 63,83 m, 65,09 m, 65,41 m, liên tiếp phá kỷ lục SEA Games là 61,87 m và kỷ lục quốc gia là 63,53 m.
Hiện tại, Wong xếp thứ 161 thế giới nội dung búa nữ và nằm trong top 8 châu Á theo thống kê của Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics). Đây là tấm HC vàng búa thứ tư của cô tại SEA Games, sau các kỳ 2017 (Kuala Lumpur), 2021 (Việt Nam) và 2023 (Campuchia).
Quah Ting Wen (bơi, Singapore) giành HC vàng nội dung bướm 100m nữ, qua đó trở thành VĐV giành nhiều huy chương nhất lịch sử SEA Games. Tổng cộng, nữ kình ngư người Singapore giành 63 huy chương qua 10 kỳ SEA Games, kể từ lần đầu tham dự vào năm 2005 ở Philippines, gồm 35 HC vàng, 22 HC bạc, 6 HC đồng.
Cột mốc cũ thuộc về đàn chị Joscelin Yeo, cũng tại đội tuyển bơi Singapore, với 62 huy chương. Yeo vẫn nắm giữ kỷ lục giành 40 HC vàng tại Đại hội.
Letitia Sim (bơi, Singapore) giành năm HC vàng ở các nội dung 50m, 100m, 200m ếch, 200m hỗn hợp cá nhân và 4x100m tiếp sức hỗn hợp, trong đó có thành tích phá kỷ lục ở cả bốn nội dung cá nhân. Riêng với chiến thắng ở 100m ếch, Letitia trở thành nữ kình ngư đầu tiên giành HC vàng cùng một cự ly qua ba kỳ đại hội liên tiếp.
Letitia được mệnh danh là "Nữ hoàng ếch" của Singapore, khi từng giành HC đồng World Cup 2023 ở nội dung 200m ếch, nằm trong top 4 ASIAD và góp mặt tại Olympic Paris 2024.
Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (bắn súng, Việt Nam) giành cú đúp HC vàng ở nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ và 25m súng ngắn cá nhân nữ. Trước đó, cô đã vô địch nội dung 10m cá nhân, đồng đội nữ và giành một HC bạc 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ cùng Phạm Quang Huy.
Thu Vinh trở thành VĐV bắn súng Việt Nam thành công nhất trong một kỳ SEA Games, vượt qua đàn anh Ngô Hữu Vượng (4 HC vàng, năm 2009). Tại SEA Games 33, cô còn lập ba kỷ lục Đại hội, ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ, và 25m súng ngắn cá nhân nữ.
Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, Việt Nam) lập hat-trick HC vàng ở các nội dung 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, qua đó cân bằng kỷ lục 15 HC vàng điền kinh SEA Games của các huyền thoại Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines).
15 HC vàng của Nguyễn Thị Oanh tới từ các nội dung chạy 1.500m (SEA Games 29, 30, 31, 32), 5.000m (29, 30, 31, 32, 33), 10.000m (32, 33) và 3.000m vượt chướng ngại vật (30, 31, 32, 33). Ngoài ra chân chạy 30 tuổi còn giành một HC bạc 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 27.
Chủ nhà Thái Lan giành 233 HC vàng, phá kỷ lục 205 tấm của Việt Nam tại SEA Games 31. Đây là lần thứ 14 Thái Lan đứng nhất toàn đoàn, và là lần đầu tiên kể từ kỳ 28 ở Singapore. Chủ nhà dẫn đầu ở các môn Olympic như boxing (14), điền kinh (13 HC vàng), taekwondo, canoeing, đua xe đạp (10) hay cử tạ (9).
Indonesia xếp thứ hai với 91 HC vàng, còn Việt Nam đứng thứ ba với 87 HC vàng, 81 HC bạc và 110 HC đồng, tổng cộng 278 huy chương. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (57 HC vàng), Singapore (52) và Philippines (50). Bốn đoàn Myanmar (3), Lào (2), Brunei (1) và Timor Leste không giành được HC vàng.
Hồng Duy