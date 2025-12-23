Những kỷ lục bị xô đổ tại SEA Games 33

Puripol Boonson (điền kinh, Thái Lan) giành ba HC vàng cá nhân và đồng đội, phá kỷ lục cả ba nội dung tham dự. Trong đó, ấn tượng nhất là việc anh đạt 9 giây 94 ở vòng loại 100m nam, qua đó trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây. Ở chung kết sau đó, anh chạy chậm hơn, nhưng vẫn đủ giành HC vàng với 10 giây.

Ở chung kết 200m, chân chạy Thái Lan cán đích đầu tiên với 20 giây 07, phá kỷ lục do chính anh thiết lập (20 giây 37). Sau đó, Puripol khép lại kỳ SEA Games đỉnh cao bằng tấm HC vàng thứ ba ở nội dung tiếp sức 4x100m nam, khi cùng các đồng đội Thawatchai Himaiad, Chayut Khongprasit và Soraoat Dapbang về nhất tại 38 giây 28, phá kỷ lục Đại hội được chính Thái Lan thiết lập năm 2021.