Lỗi đặt cờ khiến kình ngư đập đầu vào thành bể ở SEA Games 33

Với tư thế ngửa người, các kình ngư thường sẽ không nhìn được phía trước. Cờ bơi ngửa được sử dụng nhằm báo hiệu cho các kình ngư sắp đến đoạn quay đầu hoặc về đích, để tính toán nhịp bơi hoặc sải tay. Nhiều cờ tam giác nhỏ được gắn vào dây rồi căng ngang bể bơi, đặt ở hai đầu và cách thành bể 5 m. Với nội dung này, các VĐV sẽ phải thực hiện thuần kỹ thuật quay đầu.

Tuy nhiên, điều này đã không được làm đúng ở hai vòng loại nội dung bơi ngửa 200m nữ ở SEA Games 33, tại Cung dưới nước thuộc Khu liên hợp thể thao Huamark, vào sáng qua. Theo đó, cờ ở phía thành bể, đối diện xuất phát và đích, đã được đặt gần hơn so với chuẩn, khiến các kình ngư tính toán sai khoảng cách và một số đập đầu vào thành bể.

Kình ngư đập đầu vào thành bể vì lỗi đặt cờ ở SEA Games 33 Các kình ngư thi đấu vòng loại hai bơi ngửa 200m nữ tại SEA Games 33, trong Cung dưới nước Huamark ở Bangkok, Thái Lan ngày 12/12/2025.

Kình ngư Thái Lan Mia Millar chỉ về vị trí đặt cờ sau khi kết thúc phần thi bơi ngửa 200m nữ. Ảnh: Chụp màn hình

"Họ đã va vào thành bể hai lần khi quay đầu và tạo ra tiếng động lớn", khán giả Chousa Mahasaen bình luận trên fanpage Young Shark – chuyên cập nhật về bơi và thể thao Thái Lan.

Sau khi về đích ở vòng loại thứ hai, Mia Millar, Kanistha Tungnapakorn (Thái Lan), Adelia Chantika (Indoensia) và Vivivan Xin Ling Tee (Malaysia) đều phản ứng và ra dấu có vấn đề với vị trí đặt cờ. Thành tích của họ cũng bị ảnh hưởng khi đều dưới 2 phút 22 giây.

Vòng loại bơi ngửa 200m nữ có 9 VĐV, được chia ra làm hai lượt thi để lấy 8 người nhanh nhất vào chung kết. Sau khi xác nhận sai sót, Ban tổ chức quyết định không tổ chức thi đấu lại mà để cả 9 VĐV vào chung kết. Bể bơi tại SEA Games 33 có 10 làn, đánh số từ 0 đến 9, nên có thể đáp ứng sự cố hy hữu này.

Kình ngư Mia Millar giành HC vàng bơi ngửa 200m nữ ở SEA Games 33. Ảnh: Hiếu Lương

Sai sót đã không lặp lại ở phần thi chung kết vào tối cùng ngày. Kình ngư 18 tuổi Mia Millar thi đấu xuất thần để cán đích đầu tiên với 2 phút 13 giây 95, nhanh hơn thành tích vòng loại gần 10 giây. Thành tích này phá kỷ lục Quốc gia và mang về HC vàng cho Thái Lan sau 22 năm.

Trong khi đó, người nắm giữ kỷ lục SEA Games nội dung này, 2 phút 13 giây 20, là Xiandi Chua (Philippines) về nhì với 2 phút 15 giây 73. Kình ngư Indonesia Chantika giành HC đồng với 2 phút 16 giây 39.

Bơi tại SEA Games 33 đã xác định được 19 trong 38 HC vàng. Singapore giành 7 HC vàng. Xếp sau là Việt Nam (5), Indonesia (3), Philippines, Thái Lan (2).

