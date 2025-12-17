Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan: 'Võ sĩ Việt Nam nằm sàn để gây áp lực lên trọng tài'

Thái LanLiên đoàn Pencak Silat Thái Lan (PSAT) cho rằng võ sĩ Nguyễn Minh Triết cố tình nằm bất động trên sàn để gây sức ép lên trọng tài khi đang yếu thế trong trận thua đối thủ Malaysia ở bán kết hạng -65kg nam SEA Games 33.

Ở trận bán kết sáng 16/12 tại Bangkok, khi tỷ số là 22-35 nghiêng về võ sĩ Malaysia Muhammad Izzul Irfan Marzuki, Minh Triết trúng một đòn đấm vào vùng cổ, ngã xuống sàn và nằm bất động. Trọng tài cho dừng trận đấu, ra dấu hiệu kiểm tra lại tình huống khi nhận được khiếu nại từ ban huấn luyện Việt Nam. Sau đó, ông gọi nhân viên y tế vào chăm sóc cho Minh Triết.

Nguyễn Minh Triết nằm sàn sau cú đấm của Marzuki ở pencak silat, bán kết hạng cân dưới 65kg nam SEA Games 33 tại Bangkok, Thái Lan sáng 16/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Sau khoảng hai phút, trọng tài trao đổi với các giám khảo, rồi ra chỗ nhân viên y tế chỉ vào cổ tay ông, ám chỉ họ cần chữa trị nhanh hơn. Một lúc sau, trọng tài lại đi ra chỗ Minh Triết đang nằm, đỡ anh dậy. Võ sĩ 19 tuổi không ngồi dậy, lại nằm ra sàn. Vì thế, trọng tài đếm thời gian, rồi xác định Minh Triết không thể đấu tiếp nên bị loại. Ông gọi Marzuki vào, cầm tay VĐV này, trong khi đại diện Việt Nam nằm sàn ngay cạnh.

Trọng tài định công bố Marzuki chiến thắng ngay. Nhưng sau đó có tác động từ các giám khảo, khiến ông gọi các nhân viên y tế trở lại để khiêng Minh Triết ra khỏi sàn đấu mà không dùng cáng.

Hình ảnh này khiến nhiều khán giả Việt Nam bức xúc, cho rằng võ sĩ Việt Nam không được chăm sóc y tế đúng mức, còn trọng tài xử lý thiếu trách nhiệm.

Ngày 17/12, tờ Thairath dẫn phát biểu của ông Nakrob Thongdaeng - Trưởng Ban kỹ thuật Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan (PSAT) - nhằm làm rõ sự việc. Theo ông Nakrob, Ban tổ chức SEA Games 33 có đầy đủ đội ngũ y tế, bác sĩ chuyên môn và trang thiết bị cần thiết để theo dõi, đánh giá tình trạng sức khỏe của các võ sĩ trong quá trình thi đấu.

Trọng tài định công bố võ sĩ Malaysia chiến thắng bất chấp Nguyễn Minh Triết nằm sàn. Ảnh: chụp màn hình

Về mặt chuyên môn, ông Nakrob cho biết tình huống dẫn đến việc Minh Triết nằm sân đã được trọng tài và ban giám sát kỹ thuật xem lại kỹ lưỡng bằng hệ thống VAR. Kết luận của tổ trọng tài là cú đòn của võ sĩ Malaysia không phạm luật, không phải tình huống đánh vào cổ và cũng không gây nguy hiểm nghiêm trọng. Theo luật pencak silat, các đòn đánh vào mặt, cổ bị cấm, nhưng pha ra đòn trong trận đấu này được xác định là hợp lệ.

"Trong thực tế thi đấu, từng có trường hợp các võ sĩ cố tình ngã xuống sau va chạm, nhằm buộc trọng tài xử đối phương phạm lỗi và bị truất quyền thi đấu", ông Nakrob nói. "Đây là điều không hiếm gặp, đặc biệt khi võ sĩ đang ở thế bất lợi".

Theo đại diện PSAT, Marzuki là ĐKVĐ SEA Games và được đánh giá cao hơn hẳn Minh Triết. Trong bối cảnh bị dẫn điểm và gặp khó khăn, phía Thái Lan cho rằng võ sĩ Việt Nam đã "cố kéo dài tình huống bằng cách nằm sân, tạo cảm giác chấn thương nghiêm trọng để gây áp lực lên trọng tài".

Ông Nakrob cho biết, sau khi Minh Triết ngã xuống, trọng tài đã yêu cầu anh đứng dậy theo đúng quy trình, đồng thời gọi đội ngũ y tế vào sân để kiểm tra. Các bác sĩ tiến hành đánh giá nhanh tại chỗ, bao gồm kiểm tra phản xạ mắt, vùng cổ và các dấu hiệu thần kinh cơ bản. Kết quả cho thấy chấn thương nằm trong giới hạn cho phép, không có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng hay cần can thiệp y tế khẩn cấp.

Võ sĩ Việt Nam Minh Triết bị tố ăn vạ khi yếu thế Tình huống phía Thái Lan cho rằng Minh Triết ăn vạ.

Vì vậy, việc không sử dụng cáng, nẹp cổ hay các biện pháp sơ cứu đặc biệt khác được PSAT khẳng định là phù hợp với thông lệ của môn pencak silat, trong trường hợp võ sĩ không có chấn thương nghiêm trọng. Sau đó, khi Minh Triết không thể tiếp tục thi đấu, trọng tài xử thắng cho Marzuki theo luật.

Liên đoàn Pencak Silat Thái Lan cho biết lưu giữ đầy đủ hình ảnh, băng ghi hình và báo cáo y tế liên quan đến trận đấu. Theo họ, việc một số khán giả chỉ xem lại các đoạn video ngắn hoặc không theo dõi trực tiếp trận đấu đã dẫn đến những đánh giá sai lệch về mức độ chấn thương cũng như cách xử lý của trọng tài.

Đại diện ban giám sát kỹ thuật là một trọng tài người Indonesia, cũng xác nhận tình huống này không phải pha đánh phạm luật và không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho võ sĩ Việt Nam. Sau trận đấu, Minh Triết được cho là vẫn có thể sinh hoạt, tập luyện và cổ vũ đồng đội bình thường.

Một trường hợp trái ngược cũng xảy ra với Việt Nam ở trận bán kết hạng 60kg nam, khi Vũ Văn Kiên bị xử thua trực tiếp dù đang dẫn đối thủ Thái Lan Janjaroen Tinnapat với cách biệt lớn.

Văn Kiên kiểm soát hoàn toàn thế trận và dẫn 52-34 khi chỉ còn 4 giây, nhưng trong pha ra đòn cuối, đối thủ bất ngờ hạ thấp người khiến cú đá trúng vùng cổ. Sau khi xem lại băng hình theo khiếu nại của chủ nhà, trọng tài xác định Văn Kiên đá vào mặt và truất quyền thi đấu, dù ban huấn luyện Việt Nam cho rằng đối thủ đã chủ động lao vào để tạo tình huống phạm luật.

Hiếu Lương - Xuân Bình