Thái Lan xin lỗi Việt Nam vụ bắt VĐV đấu lại ở SEA Games

Liên đoàn bowling Việt Nam (VTBF) cho biết đã nhận được lời xin lỗi từ phía Thái Lan, sau khi VĐV Trần Hoàng Khôi phải đấu lại trận bán kết SEA Games 33 dù sắp thắng.

Ở môn bowling nội dung đơn nam, VĐV 16 tuổi Trần Hoàng Khôi gặp đối thủ chủ nhà Napat Buspanikokul tại bán kết. Khi đang dẫn với cách biệt lớn và chuẩn bị thắng Napat, Hoàng Khôi nhận được thông tin từ ban tổ chức rằng họ xếp cặp nhầm ở vòng bán kết. Lẽ ra Hoàng Khôi phải đấu với Jesus San Jose (Philippines), còn Napat gặp Syazirol Shamsudin (Malaysia).

Trần Hoàng Khôi (giữa) nhận HC vàng bowling đơn nam tại SEA Games 33 ở Trung tâm thương mại Major Cineplex Ratchayothin, thành phố Bangkok, Thái Lan ngày 14/12/2025. Ảnh: TTBA

Dù quyết định của ban tổ chức gây tranh cãi, đại diện Việt Nam vẫn chấp nhận đấu lại và tính điểm từ đầu với San Jose. Anh thắng đối thủ Philippines 226-149 để vào chung kết. Ở trận bán kết còn lại, Napat thắng Syazirol 211-210.

Tái ngộ Napat ở chung kết, VĐV 16 tuổi thắng 235-210 để giành HC vàng bowling đầu tiên cho Việt Nam trong lịch sử SEA Games. Đại diện VTBF chia sẻ với VnExpress, cho biết Liên đoàn bowling Thái Lan (TTBA) đã xin lỗi vì sự cố trên. Hoàng Khôi cuối cùng cũng đã giành HC vàng, vì thế VTBF không đưa thông tin này lên các kênh của họ để tránh gây thêm tranh cãi.

TTBA cho biết họ không trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và điều hành kỹ thuật. Theo phía Thái Lan, toàn bộ việc tổ chức môn bowling tại SEA Games 33 do Liên đoàn Bowling châu Á (Asian Bowling Federation – ABF) phụ trách.

Tổng thư ký TTBA, bà Suwalai Sattrulee nói rằng sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật trong khâu ghép cặp của bộ phận kết quả, dẫn đến việc VĐV thi đấu sai đối thủ và sai làn so với quy định ban đầu. Khi Ủy ban luật của ABF rà soát và phát hiện sai sót, ban tổ chức buộc phải dừng trận đấu và yêu cầu thi đấu lại để đảm bảo giải diễn ra đúng luật.

TTBA nói thêm SEA Games 33 sử dụng thể thức mới, áp dụng theo mô hình Asian Indoor Games, khác với các kỳ SEA Games trước. Sự thay đổi này khiến việc vận hành giải phức tạp hơn và dễ phát sinh nhầm lẫn trong quá trình tổ chức.

ABF hiện chưa phản hồi về vụ việc.

Hoàng Khôi sinh năm 2009, có biệt danh Kelvin. Cậu từng vô địch giải U13 Thái Lan Mở rộng năm 2022.

Bowling là môn còn non trẻ tại Việt Nam, mới được đầu tư và phát triển trong khoảng 5 năm qua. Đội tuyển bowling Việt Nam dự SEA Games 33 chủ yếu gồm các VĐV trẻ, trong đó Hoàng Khôi. Trước giải, do đối mặt nhiều khó khăn về lực lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đội không đặt ra chỉ tiêu thành tích cụ thể. Vì vậy, HC vàng của Hoàng Khôi được xem là bất ngờ lớn, vượt xa kỳ vọng của ban huấn luyện.

Xuân Bình