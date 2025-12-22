HLV Kim Sang-sik: 'Gia đình tôi cũng tắt tivi sau khi Việt Nam bị dẫn 0-2'

Lúc 10h30 hôm nay, HLV trưởng Kim Sang-sik trả lời truyền thông về hành trình đã qua của U22 Việt Nam và định hướng sắp tới của các đội tuyển quốc gia trong năm 2026.

- Cảm xúc của ông sau khi cùng đội U22 đoạt HC vàng SEA Games?

- Trước khi SEA Games bắt đầu, tôi có hứa rằng sẽ cùng đội bảo vệ danh dự của các cầu thủ cũng như của bóng đá Việt Nam, nên tôi rất vui khi thực hiện được lời hứa đó. Sau chức vô địch ASEAN Cup và U23 Đông Nam Á, với chiến thắng tại SEA Games, chúng ta đã có ba danh hiệu trong năm nay. Vì thế, 2025 là một năm không thể nào quên với chúng tôi. Xin cảm ơn người hâm mộ, các thành viên ban huấn luyện và toàn đội vì đã chung sức, cố gắng đạt được thành quả này.

HLV Kim Sang-sik trong cuộc họp báo tại trụ sở VFF, Mỹ Đình, Hà Nội sáng 22/12. Ảnh: Sơn Tùng

- Ông đã nói gì với các cầu thủ sau khi U22 Việt Nam bị Thái Lan dẫn 0-2 trong trận chung kết?

- Các cầu thủ quá căng thẳng ở hiệp một, nên không thể hiện được những gì chúng tôi đã chuẩn bị. Bị dẫn 0-2 như thế là tình huống làm toàn đội lo lắng. Về phòng thay đồ, tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý để làm thế nào giúp các cầu thủ không bị tâm lý muốn bỏ cuộc, và dốc sức hơn. Nên tôi nói với họ rằng "Chúng ta cần thể hiện được những gì đội đã chuẩn bị, vì nếu cứ để trận đấu trôi đi theo hướng này, chúng ta sẽ hối hận vô cùng". Tôi cũng nhấn mạnh rằng chỉ cần các cầu thủ thể hiện được những gì chúng tôi đã chuẩn bị, đội hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế khi tỷ số vẫn còn là 0-2. "Các anh lớn ở ĐTQG đã nâng Cup ở đây, nên các bạn cũng phải cố gắng để chiến thắng trận này. Ngoài ra, đây là kỳ SEA Games cuối của một số bạn, nên các bạn phải cố gắng để không phải hối hận về sau", tôi có nói thêm với họ như vậy.

- Thực tế tại SEA Games cho thấy những lần ông thay người đều rất hiệu quả, mà bằng chứng gần nhất là việc tung ba cầu thủ vào sân ở hiệp hai trận chung kết. Đâu là bí quyết của ông trong việc này?

- Là HLV, tôi luôn mong định đoạt luôn cục diện từ hiệp một, nhưng trong nhiều trận, phải tới hiệp hai, đội của tôi mới có thể ghi bàn. Tuy nhiên, kết quả vẫn tốt và các cầu thủ. Tôi nhận thấy cầu thủ Việt Nam có thể lực tốt hơn các đội khác, nên thường thì hiệp hai đội thi đấu tốt hơn. Ở trận chung kết vừa rồi, các cầu thủ vào sân ở hiệp hai như Văn Thuận, Thanh Nhàn đều có thiên hướng chơi tấn công, và họ đều có đóng góp rất tích cực vào kết quả. Tôi vẫn luôn tin tưởng họ sẽ tạo khác biệt, đóng góp cho đội khi vào sân, và thực tế cho thấy những người vào thay ở hiệp hai đã tiếp thêm năng lượng cho đội.

- Người hâm mộ cho rằng ông có "nghệ thuật hắc ám" (Dark Magic). Điều đó có thật không? Đâu là bí quyết cho thành công của ông?

- Phép màu hay phép thuật là điều không dễ có trong thể thao. Các cầu thủ đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt để có được kỳ tích, hay là phép màu, như cách mọi người đang gọi. Tôi cũng không thích hay ghét bỏ gì nếu mọi người nghĩ rằng tôi có nghệ thuật hắc ám. Điều tôi làm sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt để cùng các cầu thủ cống hiến những trận cầu hay cho người hâm mộ.

- Ông chuẩn bị thế nào về chiến thuật cho đội? Những cầu thủ như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Phi Hoàng hay Nguyễn Hiểu Minh đóng vai trò thế nào trong cách chơi của U22 Việt Nam?

- Nguyên tắc của tôi là luôn dựa vào tính tổ chức và thể lực. Trong hiệp một, tôi thừa nhận đội chơi chưa tốt, đặc biệt là các tình huống kết thúc trước vòng cấm. Có thể vì thời gian tập luyện ngắn, nên hiệu quả chưa như kỳ vọng. Nhưng đây cũng là vấn đề tôi luôn phải đối mặt kể cả ở đội U23 hay ĐTQG, nên ban huấn luyện luôn cố gắng tìm cách để các cầu thủ cải thiện những tình huống tấn công ở một phần ba cuối sân phía cầu môn đối phương và hiệu quả dứt điểm. Sang hiệp hai, bằng sự kiên trì trong lối chơi và kỷ luật trong tính tổ chức, đội đã đạt được kết quả mong muốn.

Về Đình Bắc, trong hơn một năm rưỡi từ khi đến đây, tôi đã quan sát và đánh giá cao cầu thủ này. Cậu ấy còn có thể phát triển tốt hơn, không chỉ ở đội U23 mà còn với ĐTQG. Phi Hoàng và Hiểu Minh, với nền tảng thể lực dồi dào, chồng biên, đá cánh rất tốt nên đội mới có thể tạo ra kết quả như đã thấy.

Nhưng ngoài họ ra, các cầu thủ còn lại dự giải đều có năng lực tốt, đoàn kết và biết hy sinh vì tập thể. Tôi nghĩ là khó có từ ngữ nào để diễn tả hết được nỗ lực của các cầu thủ. Trước mỗi buổi tập, tôi luôn nhắc các cầu thủ rằng những ai cống hiến, nỗ lực cho đội thì sẽ được trao cơ hội. Các cầu thủ cứ thể hiện những gì họ có ở buổi tập, cơ hội sẽ đến với họ khi vào trận.

- Theo ông, lứa cầu thủ hiện tại cần thêm gì để có thể tiến bộ hơn nữa?

- Bóng đá là môn đòi hỏi cầu thủ phải tập luyện liên tục. Hiệp một trận chung kết chỉ ra những thiếu sót về dứt điểm, trong khi hiệp hai cho thấy nền tảng thể lực tốt lợi hại thế nào. Vì thế, họ cần cải thiện khâu dứt điểm và tiếp tục rèn thể lực. Ngoài ra, họ cũng cần vững vàng hơn về tinh thần. Việc HLV lên sơ đồ 4-4-2 hay 4-3-3 chỉ là một phần thôi, còn lại thì kỹ năng của cầu thủ mới là quan trọng.

Các bạn hãy hình dung ra một cuộc chiến có đầy đủ các phương án chiến thuật, phải đánh thế này thế kia. Nhưng vào trận, nếu ta có chuẩn bị súng tới đâu mà bắn chệch đích thì cũng vô ích. Đá bóng cũng thế thôi, tôi luôn bảo các cầu thủ phải tập luyện những kỹ năng cơ bản nhất như chuyền, rê dắt bóng, dứt điểm - để hoàn thiện từng cá nhân.

- Tính cả chung kết lượt về ASEAN Cup, Thái Lan thua ở phút cuối trước Việt Nam liền hai trận. Ông có nghĩ bóng đá Việt Nam đã phá dớp hay bị căng cứng trước Thái Lan và chuyển dớp này sang cho họ?

- Đúng là khi gặp Thái Lan, các cầu thủ thường thiếu tự tin, thậm chí hơi căng thẳng. Để xóa cảm giác này, tôi luôn nói với họ rằng các bạn đừng nghĩ đến việc Thái Lan là đội mạnh, chỉ cần tập trung vào mục tiêu của chúng ta để thi đấu tốt nhất. Tại chung kết SEA Games vừa rồi, tôi liên tục so sánh các cầu thủ hiện tại với các anh ở ĐTQG và U23 để họ có thêm tự tin trong thi đấu. Phải làm như vậy, thì các cầu thủ mới tự tin hơn khi gặp Thái Lan.

- Gia đình ông ở Hàn Quốc có xem trận chung kết vừa rồi. Cảm xúc của họ thế nào?

- Bố mẹ tôi cũng luôn động viên và lo lắng cho tôi khi một mình tôi sang đây làm việc. Họ có xem trận chung kết đấy. Khi đội bị dẫn 0-2, gia đình có nhắn bảo rằng đã tắt tivi đi rồi. Bố mẹ tôi nghĩ chắc tivi bị hỏng thì kết quả mới thế này. Tôi không rõ tivi nhà tôi còn nguyên vẹn không (cười).

Ông Kim cười khi nói về việc gia đình nghĩ tivi hỏng lúc xem Việt Nam bị Thái Lan dẫn 0-2. Ảnh: Sơn Tùng

