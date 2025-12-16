Gian lận trong trận đấu Việt Nam, hotgirl esports Thái Lan bị loại khỏi SEA Games

Thái LanTuyển thủ esports Thái Lan, Warasin Naraphat bị kỷ luật vì sử dụng phần mềm gian lận trong lúc tranh tài tại SEA Games 33.

Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) hôm 16/12 xác nhận Naphat Warasin, nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl, bị loại khỏi SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan sau khi nữ tuyển thủ này vi phạm nghiêm trọng quy định kỹ thuật trong quá trình thi đấu.

Tokyogurl, người chơi ở vị trí Xạ thủ trong đội tuyển Liên quân Mobile Thái Lan, bị xác định vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao Điện tử, là sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu diễn ra ngày 15/12.

Trước đó một ngày, sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội khi xuất hiện thông tin Tokyogurl có dấu hiệu cài đặt phần mềm trái phép trên máy thi đấu, sau khi Thái Lan thua Việt Nam 0-3. Nghi vấn nhanh chóng được bộ phận chuyên môn kiểm tra và báo cáo lên Ban tổ chức. Sau quá trình xác minh, Trưởng bộ phận kỹ thuật môn Thể thao Điện tử Thái Lan quyết định kỷ luật ở mức cao nhất: truất quyền thi đấu Warasin tại SEA Games 33.

VĐV Warasin Naraphat của đội thể thao điện tử Thái Lan. Ảnh: Thaiger

Nhiều đồng đội của Warasin bày tỏ sự thất vọng công khai trên mạng xã hội. Trước đó, khán giả Thái Lan nhận định có thể Tokyogurl đã nhờ người chơi hộ thông qua một phần mềm hỗ trợ, ngay từ kỳ tuyển chọn tuyển thủ cho đội Liên Quân Mobile Thái Lan, vốn được thực hiện online. Tuy nhiên, việc gian lận ngay khi thi đấu trực tiếp tại SEA Games là hành động mà TESF không chấp nhận.

Do bê bối gian lận nghiêm trọng, Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan đã quyết định rút đội Liên quân nữ khỏi SEA Games 2025 dù các cô gái vẫn đang thi đấu trận Chung kết nhánh thua (dẫn Lào 1-0) hôm nay 16/12.

Ngoài yếu tố chuyên môn, Tokyogurl từng còn vướng tranh cãi về hành vi ứng xử trên sóng truyền hình, khi giơ ngón tay giữa về phía máy quay khi sự kiện đang được trực tiếp trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Trong thông cáo, TESF cho biết hiệp hội chấp nhận và tuân thủ hoàn toàn quyết định kỷ luật cuối cùng của Ban tổ chức SEA Games. "Fair Play là giá trị tối thượng. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra nội bộ và siết chặt hơn nữa các tiêu chuẩn đạo đức, kỹ thuật đối với vận động viên để tránh tái diễn những sự cố tương tự", thông báo của TESF có đoạn.

CLB chủ quản Talon cũng đã ra thông báo đồng ý với quyết định của Trưởng đoàn kỹ thuật. Đồng thời, tư cách vận động viên Esports của Tokyogurl dưới màu áo Talon cũng bị chấm dứt, có hiệu lực từ ngày 16/12.

Vy Anh