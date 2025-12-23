10 VĐV thành công nhất SEA Games 33

Một VĐV khác cùng giành 5 HC vàng là Letitia Sim (Singapore), khi cô giành trọn 5 HC vàng ở 5 nội dung bơi tham dự. Ở tuổi 22, Sim trở thành kình ngư đầu tiên trong lịch sử hoàn tất "hat-trick" vàng các nội dung bơi ếch nữ. Cô giành HC vàng 50m, 100m và 200m ếch, trong đó chiến thắng ở chung kết 200m ếch với thời gian 2 phút 27 giây 37, lập kỷ lục SEA Games.

Trước đó, Sim đã đăng quang 50m ếch với kỷ lục đại hội 31 giây 03, và vô địch 100 m ếch. Ngoài ra, cô còn giành HC vàng 200 m hỗn hợp cá nhân với kỷ lục quốc gia 2 phút 13 giây 42.