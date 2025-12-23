10 VĐV thành công nhất SEA Games 33

Tại SEA Games 33, nữ VĐV 21 tuổi Martina Ayu Pratiwi (Indonesia) giàu thành tích nhất khi giành tổng cộng 7 huy chương ở 7 nội dung tham dự, gồm 5 vàng và 2 bạc. Cô giành HC vàng ở các nội dung triathlon cá nhân nữ, aquathlon tiếp sức nữ, aquathlon tiếp sức hỗn hợp, duathlon tiếp sức nữ và duathlon tiếp sức hỗn hợp. Hai HC bạc của Martina đến từ nội dung triathlon tiếp sức nữ và triathlon tiếp sức hỗn hợp.
Một VĐV khác cùng giành 5 HC vàng là Letitia Sim (Singapore), khi cô giành trọn 5 HC vàng ở 5 nội dung bơi tham dự. Ở tuổi 22, Sim trở thành kình ngư đầu tiên trong lịch sử hoàn tất "hat-trick" vàng các nội dung bơi ếch nữ. Cô giành HC vàng 50m, 100m và 200m ếch, trong đó chiến thắng ở chung kết 200m ếch với thời gian 2 phút 27 giây 37, lập kỷ lục SEA Games.
Trước đó, Sim đã đăng quang 50m ếch với kỷ lục đại hội 31 giây 03, và vô địch 100 m ếch. Ngoài ra, cô còn giành HC vàng 200 m hỗn hợp cá nhân với kỷ lục quốc gia 2 phút 13 giây 42.
Do nhà vô địch Olympic thể dục dụng cụ Carlos Yulo vắng mặt, kình ngư Quah Zheng Wen (Singapore) dễ dàng chiếm vị trí VĐV nam thành công nhất SEA Games 33, với 4 HC vàng, 3 bạc, 2 đồng. Kình ngư 29 tuổi khẳng định đẳng cấp khi vô địch các nội dung 100m bướm, 200m ngửa và hai nội dung tiếp sức (4x100m tự do nam, 4x100m hỗn hợp nam). Anh cũng trở thành nam VĐV thành công nhất lịch sử Đại hội, với tổng cộng 58 huy chương, trong đó có 36 HC vàng.
Xếp sau Zheng Wen là nữ VĐV chủ nhà Kamonchanok Kwanmuang, với 4 HC vàng, 2 bạc, 3 đồng, cũng từ môn bơi. 4 HC vàng của Kamonchanok tới từ các nội dung 200m bướm, 400m hỗn hợp cá nhân, 4x200m tiếp sức tự do và bơi marathon 10km. Ở tuổi 20, Kamonchanok sẽ còn nhiều cơ hội cải thiện thành tích.
Trong những VĐV giành 4 HC vàng, Việt Nam góp một đại diện là xạ thủ Trịnh Thu Vinh. Nữ xạ thủ 25 tuổi đã vô địch các nội dung 10m, và 25m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ. Ngoài ra, cô còn đoạt một HC bạc 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ cùng Phạm Quang Huy. Cô còn phá ba kỷ lục Đại hội, và đạt những thông số tương đương vị trí cạnh tranh huy chương Olympic.
Trong những VĐV giành 3 HC vàng SEA Games 33, Kayla Sanchez nổi bật khi đoạt thêm tới 5 HC bạc. Nữ kình ngư 24 tuổi trước đây thi đấu cho Canada, giành 2 huy chương đồng đội Olympic Tokyo. SEA Games kỳ này là lần đầu Sanchez khoác áo Philippines. Cô là VĐV Philippines thành công nhất đại hội năm nay, nhận 20.000 USD tiền thưởng.
Trong điền kinh, không có VĐV nào giành nhiều hơn ba HC vàng kỳ này. Nổi bật hơn cả là chân chạy chủ nhà Puripol Boonson, với trọn bộ HC vàng ở nội dung chạy 100m, 200m và 4x100m tiếp sức nam. VĐV 19 tuổi cũng trở thành chân chạy Đông Nam Á đầu tiên hoàn tất cự ly 100m dưới 10 giây, cụ thể là 9,94 giây.
Ở chung kết 200m nam, anh cũng phá kỷ lục Đại hội với thành tích 20,07 giây, tương ứng thành tích cao thứ sáu tại chung kết Olympic 2024.
Việt Nam có những VĐV giành 3 HC vàng như Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh) hay Nguyễn Thị Hương (canoeing). Tương tự, đàn chị Nguyễn Thị Oanh vẫn thu hút sự chú ý với 3 HC vàng ở các nội dung chạy 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Cô còn cân bằng kỷ lục 15 HC vàng điền kinh SEA Games của Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines).
Bóng bàn cũng có hai ngôi sao cùng giành 3 HC vàng, là Suthasini Sawettabut (Thái Lan) và Izaac Quek (Singapore). Mới 19 tuổi, Quek đã không có đối thủ ở các nội dung đơn nam, đôi nam và đồng đội nam. Dù vậy, Quek chỉ đứng thứ 139 thế giới, điều đó cho thấy bóng bàn Đông Nam Á vẫn còn khoảng cách lớn so với châu lục cũng như thế giới.
Nếu như Nguyễn Thị Oanh nổi bật ở những đường chạy dài, Nguyễn Thị Ngọc gây ấn tượn ở tổ chạy trung bình, với ba HC vàng từ các nội dung chạy 400m, 4x400m tiếp sức nữ và 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Cô cũng là VĐV điền kinh cuối cùng của Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33, với cú nước rút để giành HC vàng 4x400m tiếp sức nữ.
Đức Đồng - Hiếu Lương - Xuân Bình