Những điều nên và tránh khi đau đầu

Không phải tất cả người bị đau đầu đều cần dùng thuốc mà tùy vào nguyên nhân mỗi loại sẽ có cách điều trị phù hợp. Điều chỉnh lối sống bằng cách hạn chế một số hoạt động nặng, gây mệt mỏi và ưu tiên nghỉ ngơi, ăn đúng bữa có lợi cho sức khỏe, giảm đau đầu.

Nên làm

Ngủ đủ giấc: Ngủ quá nhiều hay quá ít đều có thể gây đau nửa đầu. Ngủ quá nhiều khiến não bộ trì trệ, trong khi mất ngủ hay thiếu ngủ tạo áp lực lên não, hệ thần kinh quá tải ảnh hưởng đến mạch máu não, dẫn đến đau đầu. Người trưởng thành nên ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm. Khi cơn đau đến đột ngột, bạn cần dừng mọi công việc và nằm nghỉ ngơi ổn định.

Uống cà phê: Chất kích thích này vừa là tác nhân kích hoạt vừa hỗ trợ giảm đau nửa đầu. Caffeine là chất làm co mạch máu và tăng hiệu quả của thuốc giảm đau. Tuy nhiên, không nên dùng quá liều, không uống cà phê thay cho thuốc. Uống quá 4 ly cà phê mỗi ngày dễ khiến cơn đau tái phát, đau đầu do phụ thuộc cà phê.

Cà phê chứa caffein có thể giúp giảm đau đầu. Ảnh: Anh Chi

Uống đủ nước: Ngay cả mất nước nhẹ cũng làm tăng nặng triệu chứng đau đầu. Do đó, người bệnh nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, có thể nhiều hơn khi nắng nóng và phải làm việc ngoài trời. Hạn chế đồ uống có chứa caffeine và cồn vì dễ gây mất nước.

Theo dõi thời tiết: Thay đổi thời tiết thường đi kèm với thay đổi áp suất khí quyển. Những thay đổi này ảnh hưởng đến sự co giãn của mạch máu hoặc tác động xấu đến các hóa chất trong não, gây đau đầu.

Giảm căng thẳng: Lo lắng và căng thẳng liên tục có thể gây hại cho sức khỏe. Lúc này, hãy thư giãn, gác lại công việc và ưu tiên trò chuyện với bạn bè, ăn uống điều độ và ngủ đủ giấc giúp giảm căng thẳng.

Không nên

Bỏ bữa: Ăn không đúng bữa hoặc quá ít dẫn đến hạ đường huyết lúc đói. Khi lượng đường trong máu giảm, não sẽ cảm nhận đầu tiên, dẫn đến đau đầu, buồn nôn, mệt mói, ngất xỉu. Nên cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động cả ngày, kể cả khi đau đầu cũng cố gắng ăn đúng bữa, đủ chất.

Tập thể dục quá mức hoặc quá ít: Đôi khi tập thể dục quá sức có thể tạo áp lực lên não, làm tăng nặng cơn đau đầu. Ngược lại, không vận động, ít tập thể dục thể thao dễ bị đau đầu do cơ thể thiếu oxy, máu lưu thông kém, các cơ bắp và khớp bị cứng lại. Mỗi người nên hoạt động thể chất thường xuyên, cường độ vừa phải để tăng cường sức khỏe tổng thể, tránh đau đầu.

Nhìn chằm chằm vào màn hình: Ngồi hàng giờ trước máy tính hoặc điện thoại gây căng thẳng cho mắt. Với một số người bị đau nửa đầu, mỏi mắt làm nặng thêm triệu chứng đau đầu. Nên ưu tiên nghỉ ngơi, vận động nhẹ nhàng, đi dạo để thư giãn, hỗ trợ máu lưu thông, ngăn ngừa đau đầu chuyển nặng.

Hút thuốc: Khói thuốc lá không tốt cho sức khỏe. Nicotine, mùi thuốc lá cháy và khói thuốc lá thụ động đều là những tác nhân gây đau đầu và khiến triệu chứng tiến triển nặng.

Anh Chi (Theo WebMD)