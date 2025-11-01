Mẹo giảm căng thẳng giúp ngủ ngon

Quản lý cảm xúc, thư giãn, ngủ đủ giấc và tập thể dục giúp giảm căng thẳng, bớt mệt mỏi, từ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Căng thẳng là phản ứng thường gặp xảy ra do áp lực, khó khăn trong cuộc sống, ảnh hưởng đến cảm xúc, thể chất và hành vi. Căng thẳng, áp lực quá mức có thể gây rối loạn giấc ngủ, suy nhược kéo dài. Dấu hiệu phổ biến của căng thẳng gồm trầm cảm, dễ cáu gắt, hay gặp sai sót trong công việc, kém tập trung, thờ ơ. Người bệnh cũng có thể bị đau đầu, đau bụng, mệt mỏi, chán ăn, đau cổ hoặc lưng.

Kiểm soát căng thẳng có thể giúp chất lượng giấc ngủ tốt hơn, tinh thần thoải mái. Một số mẹo sau góp phần giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn.

Sắp xếp công việc

Áp lực trong công việc là một trong những lý do phổ biến gây căng thẳng kéo dài, mệt mỏi. Người làm việc nên sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, không mang việc về nhà ban đêm, nghỉ ngơi giữa giờ làm việc để có thời gian cho não nghỉ ngơi. Đồng thời, hạn chế cà phê vào buổi chiều và đồ uống nhiều đường vì chúng dễ gây viêm, béo phì, không có lợi cho sức khỏe.

Thư giãn

Những gì bạn suy nghĩ và kỳ vọng thường tác động rất lớn đến cảm xúc và khả năng kiểm soát căng thẳng. Thực hành các cách như viết nhật ký, thiền, hít thở sâu giúp bớt căng thẳng, từ đó ngủ ngon hơn. Tắm nước ấm vào buổi tối và tắt các thiết bị điện tử cũng có lợi cho giấc ngủ.

Tập thể dục

Hoạt động thể chất có thể giúp các cơ vận động linh hoạt, ít bị căng cứng và tránh đau nhức, giúp giải tỏa stress, từ đó ngủ ngon hơn. Nên tập thể dục ít nhất hai tiếng trước khi đi ngủ để nhiệt độ cơ thể trở lại bình thường, vào giấc nhanh hơn. Người mắc bệnh lý nền hoặc trên 50 tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu tập luyện.

Ăn uống lành mạnh

Đồ ăn vặt như snack, thịt chế biến sẵn và đường tinh luyện ít dinh dưỡng nhưng nhiều calo có thể làm tăng lượng đường trong máu, gây mệt mỏi và uể oải, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, ít đường, nhiều chất xơ và protein nạc, trứng hỗ trợ tăng cường sức khỏe và giảm căng thẳng.

Ngủ đủ giấc

Khi mệt mỏi, bạn có xu hướng kém kiên nhẫn và dễ bị kích động nên căng thẳng nhiều hơn. Ngủ ngon tạo thời gian cho não giải quyết căng thẳng, thư giãn đầu óc. Người trưởng thành cần ngủ 7-9 tiếng mỗi đêm. Nên thực hiện vệ sinh giấc ngủ như hạn chế ánh sáng xanh vào buổi tối, đọc sách hoặc nghe nhạc, chuẩn bị phòng ngủ đủ ánh sáng và ít tiếng ồn.

Dành thời gian cho gia đình và bạn bè

Chia sẻ, trò chuyện với người thân, bạn bè góp phần giải tỏa tâm lý, thúc đẩy não bộ tiết "hormone hạnh phúc". Người thường xuyên gặp vấn đề về giấc ngủ nên đi khám vì nguyên nhân có thể xuất phát từ các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn như cường giáp hoặc tình trạng tâm thần như rối loạn lo âu, hội chứng chân không yên.

Anh Chi (Theo WebMD)