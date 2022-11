Những chấn thương 'chặn đường' các chân sút tham dự World Cup 2022

Hàng loạt tuyển thủ các nước vuột mất cơ hội tham dự World Cup 2022 do những chấn thương phổ biến trong bóng đá ở gân kheo, đầu gối, mắt cá chân.

ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học thể thao, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống BVĐK Tâm Anh cho biết, chấn thương trong bóng đá xảy ra rất thường xuyên. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, chấn thương sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ thi đấu, thậm chí là làm suy giảm chức năng vận động, buộc cầu thủ phải từ bỏ đam mê thể thao.

Ngay trước thềm World Cup 2022 ở Qatar, nhiều cầu thủ đã mất đi cơ hội tham gia thi đấu vì những chấn thương như:

Chấn thương gân kheo

Chấn thương này chủ yếu xảy ra khi các cầu thủ di chuyển với tốc độ cao ngay từ khi xuất phát hoặc dừng lại đột ngột khi đang chạy nhanh. Lúc này, nhóm cơ tại mặt sau đùi bị kéo căng quá mức, gây giãn hoặc rách. Khi gặp phải chấn thương này, các cầu thủ sẽ cảm thấy đau ở mặt sau đùi khi di chuyển, khó co duỗi chân, căng cứng cơ, sưng hoặc bầm tím khu vực bị chấn thương.

Trong trận đấu giữa câu lạc bộ Chelsea và Tottenham diễn ra vào tháng 8, N'Golo Kante đã gặp chấn thương gân kheo. Dù tình hình sức khỏe có dấu hiệu hồi phục, nhưng theo thông báo mới nhất, Kante đã tái phát chấn thương trong buổi tập gần đây và cần phẫu thuật dây chằng. Chấn thương này chính thức khép lại cánh cửa tham dự vòng chung kết World Cup 2022 của tiền vệ tài năng nước Pháp. Ngoài Kante, hậu vệ Ben Chilwell của tuyển Anh cũng lỡ hẹn cùng World Cup với chấn thương tương tự.

Chấn thương gân kheo khiến N'Golo Kante không thể có mặt cùng tuyển Pháp tại World Cup 2022. Ảnh: PRiME Media Images

Chấn thương đầu gối

Sự chuyển động liên tục của đôi chân, áp lực lớn lên khớp gối là nguyên nhân chính dẫn đến chấn thương đầu gối trong bóng đá. Những chấn thương thường gặp bao gồm đứt các dây chằng chéo trước, chéo sau, chéo bên trong gối và chấn thương xương bánh chè. Cụ thể, chấn thương đứt dây chằng chéo trước và chéo sau xảy ra khi cầu thủ tiếp đất sai kỹ thuật, đổi hướng di chuyển đột ngột, dừng lại nhanh chóng hoặc va chạm mạnh vào đầu gối.

Đặc trưng của những chấn thương này là đầu gối rất đau, sưng, khớp lỏng lẻo, không cử động được. Trong khi đó, dây chằng chéo giữa sẽ bị rách trong trường hợp khớp gối bị đẩy sang một bên khi thực hiện một động tác sai tư thế hoặc chịu lực tác động mạnh trực tiếp vào đầu gối. Đau, sưng và khớp lỏng lẻo là triệu chứng thường gặp khi bị đứt dây chằng chéo trước hoặc chéo sau.

Một chấn thương tại đầu gối khác là chấn thương xương bánh chè. Lúc này xương bánh chè không thể di chuyển trơn tru, làm tổn thương mô dưới xương bánh chè.

Chấn thương đầu gối chính là nguyên nhân buộc hậu vệ người Anh Reece James dừng chân trước thềm vòng chung kết World Cup năm nay.

Rách sụn chêm

Cùng lớp sụn, sụn chêm đóng vai trò ổn định khớp, bảo vệ xương không hao mòn khi di chuyển bị tổn thương do những cú xoay gối đột ngột. Điều đáng lưu ý là khi mới dính chấn thương này, các cầu thủ vẫn có thể đi lại bình thường, tiếp tục tập luyện và thi đấu. Cơn đau do vết rách sẽ xuất hiện sau 2-3 ngày cùng với các dấu hiệu như sưng đau đầu gối, kẹt khớp gối, khó co duỗi khớp gối, đau nhức khi ấn vào khe khớp gối, có cảm giác lục cục phát ra từ khớp khi vận động...

Người phải chia tay World Cup sớm vì chấn thương này là tiền vệ Pháp Paul Pogba. Khi vừa đến câu lạc bộ Juventus, tiền vệ này đã gặp phải chấn thương rách sụn chêm đầu gối phải. Với chấn thương này, Paul Pogba bỏ lỡ cơ hội bảo vệ cúp vàng cùng "Những chú gà trống Gô-loa". Thậm chí cầu thủ này chỉ có thể trở lại thi đấu vào đầu năm 2023.

Chấn thương mắt cá chân

Chấn thương mắt cá chân xảy ra khi té ngã và lật bàn chân vào trong, gây trật mắt cá ngoài. Các dấu hiệu bao gồm mắt cá bị bầm tím, viêm nhiễm, sưng tấy, không có khả năng cử động một chi hoặc khớp, khớp lỏng lẻo và không ổn định.

Đây chính là chấn thương mà tiền vệ Pedro Neto người Bồ Đào Nha hiện giữ vị trí tiền đạo của CLB West Ham gặp phải trong trận cầu với Wolves thuộc khuôn khổ giải Premier League. Bác sĩ điều trị cho biết, mắt cá chân của Pedro Neto bị tổn thương nghiêm trọng và cần thời gian phục hồi rất lâu. Do đó, tiền vệ này đành phải vắng mặt trong đội hình tham dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar.

Bác sĩ Vũ trong một ca phẫu thuật điều trị chấn thương đầu gối do thể thao. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn cầu. Tại Việt Nam, có rất nhiều sân chơi tự phát dành cho bộ môn này. Bác sĩ Vũ khuyến cáo, bất kể đá bóng chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều có nguy cơ gặp phải chấn thương. Do đó, để giảm thiểu các chấn thương có thể xảy ra, người chơi cần lưu ý:

Khởi động kỹ khoảng 30 phút trước khi tập luyện hoặc thi đấu, đặc biệt là ở các vị trí cơ háng, hông, gân kheo, gân Achilles và đầu gối.

Hạn chế đá bóng trong điều kiện thời tiết không thuận lợi như trời mưa, mặt sân trơn trượt.

Không cố gắng thi đấu vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể, nghỉ ngơi khi có dấu hiệu đau. Nếu cơn đau không tiến triển tốt, không nên lạm dụng thuốc giảm đau, hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám và điều trị.

Nếu gặp chấn thương về cơ, gân, dây chằng hay xương khớp, hãy nghỉ ngơi đến khi hồi phục hoàn toàn. Đừng quên sử dụng đồ bảo hộ thể thao phù hợp trước khi ra sân bao gồm giày đá bóng, vớ dài đến đầu gối và miếng đệm bảo vệ ống chân...

Đức Huy