Những bệnh lý gây tê tay, khó cầm nắm

Thoát vị đĩa đệm, hội chứng ống cổ tay, thoái hóa khớp có thể gây tê tay, khó cầm nắm, cần điều trị sớm để tránh ảnh hưởng sinh hoạt.

BS.CKII Đỗ Thị Hồng Ánh, khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tê tay, khó cầm nắm có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như tổn thương hoặc chèn ép, kích ứng dây thần kinh ở vùng cổ tay, khuỷu tay, đám rối thần kinh vùng nách hoặc rễ cổ.

Hội chứng ống cổ tay

Hội chứng này xảy ra khi thần kinh giữa đi ngang qua ống cổ tay bị chèn ép. Người bệnh thường có cảm giác tê bì tay chân, dị cảm, đau buốt như kim châm hoặc rát bỏng ở vùng da thuộc chi phối của dây thần kinh giữa (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và một nửa ngón áp út). Các triệu chứng này biểu hiện từ cổ tay đến các ngón. Nếu bệnh phát triển đến giai đoạn muộn xuất hiện các dấu hiệu rối loạn vận động như khó cầm nắm, tay giảm sự khéo léo, thường đánh rơi đồ vật.

Thoát vị đĩa đệm cổ

Đây là nguyên nhân gây tê tay phổ biến, trường hợp nặng có thể lan tê đến chân, xảy ra khi nhân nhầy tràn ra khỏi bao xơ đĩa đệm, chèn ép rễ thần kinh cổ hoặc tủy cổ. Người bệnh cảm thấy đau khởi phát tại vùng cổ, sau đó lan đến vùng bả vai, cẳng tay, cổ bàn ngón tay hoặc lan lên sau đầu, hốc mắt. Khi tổn thương chèn ép rễ vận động hoặc phần vận động của tủy sống, người bệnh có thể bị suy giảm vận động kèm theo.

Thoái hóa khớp

Khi sụn khớp ở bàn tay, ngón tay bị bào mòn, các đầu xương ma sát vào nhau, người bệnh sẽ cảm thấy đau, khó vận động. Khi bệnh ảnh hưởng đến thần kinh vùng khớp có thể gây tê. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể bị cứng khớp, khó cầm nắm.

Đau tê tay, khó cầm nắm còn có thể cảnh báo các bệnh lý khác như viêm đa khớp dạng thấp, hẹp ống sống, sinh hoạt sai tư thế, chấn thương...

Bác sĩ Ánh kiểm tra tình trạng chức năng tay người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy vào nguyên nhân cụ thể, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể giảm triệu chứng bằng các phương pháp sau:

Massage bàn tay nhẹ nhàng theo vòng tròn giúp giảm đau, kích thích dây thần kinh, thúc đẩy lưu thông máu để hỗ trợ chức năng thần kinh, từ đó hạn chế tình trạng tê cứng, ngứa ran do một số bệnh lý gây ra.

Bài tập vật lý trị liệu giảm đau và giảm viêm, cải thiện lưu thông máu, tăng cường sức mạnh của hệ thống dây thần kinh, từ đó thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương. Các bài tập còn có tác dụng duy trì sự linh hoạt của cơ khớp, cải thiện phạm vi chuyển động và sức mạnh của tay, ngăn ngừa tổn thương thêm ở dây thần kinh.

Chườm nóng dùng nhiệt và hơi ấm thúc đẩy lưu lượng máu đến các mô, giảm áp lực cho các cơ, khớp để tăng cường khả năng chuyển động. Trong quá trình chườm, chức năng của dây thần kinh cũng được cải thiện đáng kể, làm giảm triệu chứng tê tay, ngứa ran và nhức mỏi. Tuy nhiên, chỉ nên chườm tối đa 15 phút mỗi lần và sử dụng mức nhiệt vừa phải để tránh gây bỏng.

Đeo nẹp để giữ cổ tay ở tư thế thẳng, không bị uốn cong, từ đó làm giảm áp lực lên dây thần kinh. Phương pháp này cũng có thể hữu ích cho người đang bị tê tay nhưng vẫn phải làm việc, nhất là các công việc đòi hỏi chuyển động lặp lại.

Bác sĩ Ánh khuyến cáo người bệnh cần đi khám ở bệnh viện nếu tê tay, khó cầm nắm kéo dài vì có thể là dấu hiệu bệnh chuyển biến nặng, cần điều trị để tránh các biến chứng ảnh hưởng khả năng vận động. Trong trường hợp nghiêm trọng, người bệnh có thể được phẫu thuật. Hiện với phương pháp phẫu thuật giải ép thần kinh, người bệnh có thể vận động ngay ngày đầu sau mổ. Nếu phải mổ do chèn ép ống cổ tay, người bệnh có thể về nhà ngay trong ngày.

Phi Hồng