Những bài tập giúp cai thuốc lá dễ hơn

Tập thở, yoga, đi bộ, thực hiện các động tác kéo giãn giúp cơ thể thư giãn, có thể quên cơn thèm thuốc lá.

Đi bộ, tập thể dục nhịp điệu

Đi bộ là những bài tập đơn giản, có lợi cho sức khỏe người đang cai thuốc lá. Thói quen đi bộ nhanh 15 phút cũng giúp cải thiện tâm trạng. Các bài tập aerobic làm tăng nhịp tim, giải phóng endorphin có thể giảm cơn thèm hút thuốc.

Cách thực hiện: Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày hoặc thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải khoảng 20-30 phút mỗi ngày, 3-5 lần một tuần. Bạn có thể đi bộ trong khu chung cư, phòng tập...

Bài tập thở, yoga

Hút thuốc lá ảnh hưởng đến chức năng phổi, làm tăng căng thẳng. Các tư thế yoga làm giảm lo âu, tăng dung tích phổi, hỗ trợ cơ thể tự phục hồi sau tổn thương do thuốc lá.

Cách thực hiện: Tập thở sâu trong 5 phút mỗi sáng. Người tập hít vào bằng một bên mũi, thở ra bằng bên kia. Kết hợp tập thở với các động tác yoga giúp tăng cường sự dẻo dai, tinh thần thư giãn.

Bài tập kéo giãn tăng độ dẻo dai

Người mới cai thuốc lá thường có cảm giác bồn chồn, cáu kỉnh. Các bài tập kéo giãn giúp thư giãn cơ bắp bị căng cứng, tăng độ dẻo dai. Giãn cơ thường xuyên giúp cơ thể sẵn sàng cho các bài tập và hoạt động khác, mang lại cảm giác khỏe khoắn cho cơ thể.

Cách thực hiện: Thêm 5-10 phút giãn cơ vào thói quen buổi sáng hoặc buổi tối. Chú ý các động tác xoay cổ, duỗi vai, duỗi gân kheo và vặn cột sống nhẹ nhàng. Duy trì thói quen này đều đặn sẽ giải tỏa căng thẳng, quên đi cơn thèm thuốc lá.

Rèn luyện sức bền

Các bài tập tăng cường sức mạnh như squat, chống đẩy, plank (tăng dần theo khả năng chịu đựng) mang lại lợi ích về thể chất, tâm lý cho người bỏ thuốc lá. Bài tập này góp phần cải thiện trương lực cơ, duy trì tư thế tốt, tăng cường quá trình trao đổi chất.

Cách thực hiện: Bắt đầu bằng các bài tập thể dục không cần dụng cụ trong 10-15 phút, 2-3 lần một tuần với tạ nhẹ hoặc dây kháng lực để tăng thêm thử thách.

Nhảy múa kết hợp nghe nhạc

Âm nhạc có tác dụng trị liệu, giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng cho những người đang cố gắng bỏ thuốc lá. Kết hợp âm nhạc với bài tập nhảy, múa có tác giảm sự chú ý vào cơn thèm hút thuốc.

Tập thể dục làm tăng dopamine, serotonin, endorphin - những chất tạo cảm giác dễ chịu cho cơ thể. Vận động mỗi ngày cũng thúc đẩy giấc ngủ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, dung tích phổi, sức khỏe tinh thần. Cai thuốc lá có lợi cho sức khỏe tổng thể nhưng không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)