5 tư thế yoga làm thông thoáng đuờng thở

Tư thế con bò, con mèo
Thực hiện luân phiên giữa hai tư thế, tư thế con bò (hít vào, võng lưng, ngẩng đầu) và tư thế con mèo (thở ra, gù lưng, cúi đầu) để tăng cường sự linh hoạt cho cột sống, thúc đẩy lưu lượng máu đến phổi. Khi hít vào, ngực sẽ mở rộng cho phép hít thở sâu. Khi thở ra, không khí cũ được đẩy ra khỏi phổi.
Tư thế chó úp mặt
Tư thế này giúp tăng cường lưu thông máu khắp cơ thể, kéo giãn cột sống, gân kheo, bắp chân đồng thời mở rộng lồng ngực. Người tập hãy hít thở sâu để tăng cường khả năng hô hấp.
Tư thế cây cầu
Đây là một trong những phương pháp hiệu quả để tăng cường lưu lượng máu đến phổi. Bằng cách nâng hông và mở ngực, bạn tạo không gian cho phổi nở ra tốt hơn. Tư thế này cũng tăng cường sức mạnh cho cơ lưng và cơ trung tâm, vốn rất quan trọng để duy trì tư thế đúng.
Tư thế rắn hổ mang
Người tập nằm sấp và nâng ngực lên, kéo giãn cơ thể. Tư thế này mở rộng vùng ngực, tiếp thêm năng lượng cho hệ hô hấp. Bạn hãy tập trung hít thở sâu và cảm nhận phổi được kéo giãn, cải thiện chức năng hệ hô hấp.
Tư thế ngồi gập người về phía trước
Tư thế này rất hiệu quả trong việc kéo giãn cột sống và làm dịu tâm trí. Gập người về phía trước thúc đẩy lưu thông máu đến phổi tốt, giảm căng thẳng. Khi giữ tư thế này, bạn hãy tập trung hít thở chậm lại và sâu hơn.
Lê Nguyễn (Theo The Health Site)
Ảnh: AI