5 tư thế yoga làm thông thoáng đuờng thở

Tư thế cây cầu

Đây là một trong những phương pháp hiệu quả để tăng cường lưu lượng máu đến phổi. Bằng cách nâng hông và mở ngực, bạn tạo không gian cho phổi nở ra tốt hơn. Tư thế này cũng tăng cường sức mạnh cho cơ lưng và cơ trung tâm, vốn rất quan trọng để duy trì tư thế đúng.