Nhịn ăn gián đoạn 5:2 giúp giảm cân thế nào

Chế độ ăn 5:2 là phương pháp nhịn ăn gián đoạn, hỗ trợ giảm cân bằng cách hạn chế lượng calo nạp vào trong một khoảng thời gian nhất định.

Ăn kiêng 5:2 là chế độ nhịn ăn gián đoạn. Trong đó, một tuần, người giảm cân có 5 ngày ăn uống bình thường, hai ngày còn lại hạn chế lượng calo ở mức 500-600 calo mỗi ngày.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết mục tiêu của chế độ ăn 5:2 là giảm lượng calo tiêu thụ vào những ngày nhịn ăn xuống còn 25% - bằng 1/4 lượng tiêu thụ thông thường vào những ngày còn lại.

Chế độ ăn kiêng này có tính linh hoạt cao, giúp người thực hiện không bị gò bó về thời gian. Thay vì ăn kiêng hàng ngày, người giảm cân cần tập trung hạn chế calo nghiêm ngặt trong 2 ngày mỗi tuần. Trong 2 ngày này, mặc dù lượng calo nạp vào bị giới hạn nhưng cơ thể vẫn tiêu hao năng lượng như những ngày bình thường, giúp giảm cân. Người ăn kiêng có thể chọn 2 ngày bất kỳ trong tuần, miễn sao 2 ngày này cách nhau ít nhất một ngày. Ví dụ, nếu chọn ngày thứ 2 để hạn chế calo thì ngày tiếp theo là thứ 5.

Theo bác sĩ Thảo, vào những ngày không phải hạn chế calo, người giảm cân có thể ăn uống bình thường song nên hạn chế thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo, thực phẩm chế biến sẵn, thường được tinh chế và giàu calo; carbohydrate tinh chế như bánh mì, mì ống, gạo trắng; chất béo dư thừa như dầu ăn, mỡ động vật, pho mát. Nếu ăn quá nhiều trong 5 ngày bình thường để bù đắp cho 2 ngày hạn chế calo, khả năng gây tăng cân cao hơn giảm cân.

Cá hồi giàu protein nạc lành mạnh, hỗ trợ giảm cân. Ảnh được tạo bởi AI

Để tối ưu hiệu quả giảm cân khi nhịn ăn gián đoạn 5:2, bạn nên ăn 3 bữa nhỏ (bữa sáng, trưa, tối) hoặc 2 bữa ăn hơi lớn một chút (chỉ ăn trưa và tối) trong 2 ngày hạn chế. Trọng tâm chính của những ngày này là để giảm lượng calo ăn vào, cố gắng tập trung vào các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ giúp cảm thấy no mà không tiêu thụ quá nhiều calo.

Chế độ ăn 5:2 có thể không phù hợp với những người có tiền sử mắc chứng rối loạn ăn uống, người thường xuyên bị hạ đường huyết, phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc bị thiếu hụt chất dinh dưỡng...

Đức Hạnh