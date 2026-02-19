Nhịn ăn, detox sau Tết có giúp giảm cân?

Ngày Tết ăn nhiều bánh chưng, đồ ngọt nhiều calo dễ tăng cân. Bạn bè khuyên nhịn ăn, detox ngay sau Tết để giảm cân nhanh, có đúng không? (Bảo Châu, 40 tuổi)

Trả lời:

Nhiều người có xu hướng tăng cân nhanh sau những bữa tiệc dịp lễ, Tết do nhiều món ăn giàu dinh dưỡng như bánh chưng, nem rán, các loại giò, thịt cá cùng với rượu bia, nước ngọt. Để giảm cân, nhiều người nhịn ăn hoặc chỉ ăn chất xơ, tránh chất béo, tinh bột và uống nước trái cây thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, thay đổi đột ngột thói quen ăn uống không phải phương pháp giảm cân khoa học.

Đột ngột nhịn tinh bột, chỉ uống nước trái cây detox ngay sau những bữa ăn thừa dinh dưỡng ngày Tết khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, mất nước, giảm cân tạm thời nhưng dễ gây tăng cân nhanh trở lại. Cắt giảm tinh bột hay bỏ bữa có thể khiến cơ thể mệt mỏi và ăn bù vào bữa sau.

Detox là phương pháp thay hoàn toàn ăn bằng uống các loại hỗn hợp chất lỏng như nước ép trái cây, rau củ hoặc hỗn hợp nhiều loại rau củ... Nước trái cây không mang lại nhiều năng lượng dễ làm chậm quá trình trao đổi chất. Thời gian đầu, cân nặng giảm nhưng thực tế đó chỉ do mất nước.

Detox bằng các loại nước có thể làm mất cân bằng, gây suy dinh dưỡng. Ảnh: Bùi Thủy

Cơ thể người có cơ chế tự thải độc thông qua gan, thận, phổi, hệ tiêu hóa. Nhịn ăn hoặc chỉ uống nước ép không cung cấp đủ dưỡng chất, dễ gây suy giảm cơ bắp, mệt mỏi, tụt huyết áp, rối loạn chuyển hóa. Chế độ detox còn gây ra các vấn đề về dạ dày và mất cân bằng lượng đường trong máu, không cung cấp đủ protein khiến sức khỏe suy giảm.

Để giảm cân hiệu quả, thanh lọc cơ thể sau Tết, bạn nên đảm bảo năng lượng nạp vào thấp hơn năng lượng tiêu hao. Ăn uống đa dạng và đầy đủ các nhóm thực phẩm bao gồm tinh bột, đạm, chất béo, chất xơ. Ưu tiên ăn rau trước, sau đó đến protein nạc và cuối cùng là tinh bột để tạo cảm giác no sớm, giảm thèm ăn. Uống đủ nước, trong đó nước lọc luôn là lựa chọn hàng đầu, hạn chế các loại đồ uống có cồn.

Chuyên viên dinh dưỡng Bùi Thị Phương Linh

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7