Nhiệt độ phòng điều hòa bao nhiêu tốt cho người bệnh phổi mạn tính?

Trời nắng nóng 35-37 độ C, tôi nên chỉnh nhiệt độ điều hòa phòng thế nào để tránh bệnh phổi mạn tính trở nặng? (Nguyễn Minh, 45 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Người bệnh phổi mạn tính như hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc có tổn thương phổi kéo dài sử dụng điều hòa không hợp lý có thể làm triệu chứng nặng hơn. Luồng khí lạnh và khô có thể làm khô niêm mạc đường hô hấp, giảm khả năng lọc, loại bỏ vi khuẩn, virus, tăng nguy cơ nhiễm trùng hô hấp. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột còn kích thích co thắt phế quản, gây ho, khó thở, thậm chí khởi phát cơn hen hoặc đợt cấp COPD. Nếu nhiệt độ phòng chênh lệch quá lớn so với ngoài trời hoặc gió lạnh thổi trực tiếp trong khi ngủ, người bệnh dễ bị đau họng, nghẹt mũi.

Người bệnh phổi nên duy trì nhiệt độ điều hòa ở mức 26-28 độ C và không chênh quá 10 độ C so với ngoài trời để tránh sốc nhiệt, hạn chế kích thích đường thở. Ví dụ, nếu ngoài trời 35 độ C, bạn có thể bật điều hòa khoảng 26-28 độ C, kết hợp quạt gió nhẹ để lưu thông không khí. Nhiệt độ quá thấp dễ làm khô niêm mạc, co mạch đột ngột, ảnh hưởng hô hấp. Khi đi ngoài nắng về, nên lau khô mồ hôi, ngồi ở nơi thoáng 3-5 phút trước khi vào phòng lạnh. Trước khi ra ngoài, bạn nên mở cửa vài phút để nhiệt độ tăng dần, giúp cơ thể thích nghi.

Bác sĩ Lã Quý Hương khám và tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với người bệnh phổi, đặc biệt là hen phế quản, độ ẩm không khí cần duy trì ổn định ở mức 30-50% để bảo vệ đường thở. Sử dụng điều hòa có thể khiến độ ẩm giảm xuống dưới ngưỡng này, gây khô niêm mạc và dễ khởi phát cơn hen. Khi độ ẩm thấp, người bệnh có thể đặt chậu nước hoặc dùng máy tạo ẩm ở mức nhẹ; tránh vượt quá 60% vì dễ phát sinh nấm mốc - tác nhân kích thích đường hô hấp.

Bạn nên vệ sinh điều hòa định kỳ, nhất là bộ lọc, để loại bỏ bụi mịn, nấm mốc và mầm bệnh. Không đóng kín phòng liên tục, hãy mở cửa khi không bật điều hòa để trao đổi khí, giảm tích tụ chất gây dị ứng. Người bệnh phổi mạn tính cần uống đủ nước, nhỏ mũi bằng dung dịch nước muối sinh lý để giữ ẩm niêm mạc, che bụng bằng chăn mỏng khi ngủ, hạn chế thực phẩm dễ gây dị ứng. Tuân thủ thuốc theo chỉ định và nhận biết sớm triệu chứng cảnh báo cơn hen cấp như hắt hơi, ngứa mũi, ho, chảy nước mũi, khó thở, tức ngực, khò khè... giúp xử trí bệnh kịp thời.

Bác sĩ Lã Quý Hương

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội