Nhau cài răng lược xuyên thủng tử cung sản phụ

TP HCMChị Tình, 34 tuổi, mang thai lần ba bị nhau cài răng lược xuyên thủng tử cung, được bác sĩ dùng kỹ thuật chèn bóng động mạch chậu trong điều trị.

Hai lần trước chị Tình sinh mổ, lần này ở tuần thứ 18 bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chẩn đoán nhau cài răng lược. Đến tuần thứ 30, nhau xâm lấn, áp sát bàng quang.

Nhau cài răng lược là tai biến sản khoa được chia làm ba loại gồm accreta, increta, percreta. BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết chị Tình bị nhau cài thể percreta - thể nặng nhất, gai nhau xuyên qua lớp cơ tử cung. Tai biến này nếu thai phụ bất ngờ vỡ ối, chảy máu không thể cầm kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng hai mẹ con.

Bác sĩ tiên lượng chị Tình có thể sinh non, chỉ định tiêm thuốc hỗ trợ trưởng thành phổi thai nhi đồng thời kiểm soát chảy máu ồ ạt - biến chứng nguy hiểm nhất của nhau cài răng lược. Bình thường sau khi bé lọt lòng mẹ, bánh nhau sẽ bong sổ ra ngoài. Nếu sản phụ bị nhau cài răng lược, bánh nhau không thể bong ra gây băng huyết sau sinh. Ngoài nguy cơ chảy máu, sản phụ dễ bị tổn thương bàng quang, niệu quản trong lúc phẫu thuật.

BS.CKII Thi Văn Gừng, Phó giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, đánh giá đây là cuộc mổ lớn, rủi ro cao. Nếu phẫu thuật theo cách thông thường, sản phụ mất lượng máu lớn. Êkíp can thiệp nội mạch và êkíp phẫu thuật thống nhất đặt bóng chèn động mạch chậu trong ngay trước khi mổ lấy thai.

Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện kỹ thuật này tại bệnh viện Tâm Anh, theo bác sĩ Gừng.

Bác sĩ Gừng và êkíp can thiệp đặt bóng chèn động mạch chậu trước mổ lấy thai cho chị Gừng. Ảnh: Trung Vũ

Khi thai gần 35 tuần, ngay trước khi phẫu thuật lấy thai, chị Tình được can thiệp đặt bóng chèn động mạch chậu trong hai bên. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ luồn ống thông có bóng qua động mạch đùi đưa vào hai bên động mạch chậu trong hai bên, bơm bóng lên để tính thể tích và kiểm tra vị trí bóng, sau đó xẹp bóng, cố định ống thông, chuyển chị Tình sang phòng mổ.

Khi mổ lấy thai, dây rốn được kẹp các bóng này sẽ bơm căng, tạm thời chặn dòng máu chảy xuống tử cung và xẹp bóng ngay trước khi đóng thành bụng. Bệnh viện chuẩn bị sẵn 3 lít máu, dự phòng trường hợp sản phụ mất máu.

Bé gái chào đời nặng 2,4 kg, khỏe mạnh. Bác sĩ Nhi may cơ tử cung sản phụ, không can thiệp bóc nhau để tránh mất máu ồ ạt. Êkíp bơm bóng chèn, bịt kín lòng mạch để giảm tưới máu xuống tử cung và bánh nhau. Kỹ thuật này giúp thai phụ giảm truyền máu, từ đó giảm được nguy cơ đông máu nội mạch rải rác do truyền máu lượng nhiều. Đồng thời, dòng máu xuống tử cung bị chặn giúp bác sĩ dễ quan sát, phẫu thuật, hạn chế biến chứng.

Bác sĩ Mỹ Nhi mổ lấy thai cho chị Tình, bé chào đời an toàn. Ảnh: Trung Vũ

Sau hơn 4 giờ, sản phụ được cắt tử cung an toàn. Lượng máu mất lúc mổ chỉ 1,5 lít, chỉ bằng một phần ba so với tiên lượng. Chị Tình được truyền máu bổ sung, sức khỏe hồi phục và xuất viện sau một tuần.

Nhau cài răng lược là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây băng huyết sau sinh, rối loạn đông máu, có thể khiến người mẹ tử vong nếu không được xử trí kịp thời. Biến chứng này thường gặp ở những sản phụ có sẹo mổ lấy thai hoặc từng phẫu thuật tử cung.

Bác sĩ Nhi cho hay tỷ lệ nhau cài răng lược ở phụ nữ không có sẹo mổ tử cung khoảng 0,03-0,08%. Nguy cơ tăng với người từng sinh mổ, sẹo mổ lấy thai, bị nhau tiền đạo. Một lần sinh mổ, nguy cơ nhau cài răng lược khoảng 0,6%, tỷ lệ này tăng lên 1,3% với người hai lần sinh mổ. Do đó, bác sĩ khuyên chỉ nên sinh mổ khi có chỉ định y khoa.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi