Băng huyết sau sinh do nhau tiền đạo

Hà NộiBé gái nặng 3,3 kg vừa chào đời, sản phụ 34 tuổi bị băng huyết máu chảy thành tia do nhau tiền đạo, được bác sĩ cầm máu thành công.

Chị Thùy từng sảy thai 8 tuần tuổi, vô sinh hai năm được bác sĩ chẩn đoán đa u xơ tử cung, có nang lạc nội mạc trong cơ tử cung. Chị thụ tinh ống nghiệm (IVF), có thai ngay lần đầu chuyển phôi và được bác sĩ theo dõi chặt thai kỳ song nhiều lần đau bụng và ra máu phải nhập viện giữ thai. Cuối thai kỳ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhận thấy chị mang thai ngôi ngang, nhau tiền đạo trung tâm, chỉ định sinh mổ chủ động.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật mở tử cung, tiếp cận thai nhi khó khăn do khối u xơ 6x6 cm nằm gần eo - cổ tử cung kèm tình trạng lạc nội mạc tử cung gây xoắn vặn đoạn lớp cơ tử cung. Ba khối u xơ to nhất kích thước 9x9 cm, nhiều khối nhỏ khác rải rác khắp thành tử cung. Bé gái chào đời nặng 3,3 kg, song tử cung mẹ tổn thương quá nặng, mô xơ hóa buộc phải cắt hoàn toàn. Sản phụ được truyền thêm hai đơn vị máu, tương đương 700 ml.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Ngọc Hưng, Trung tâm Sản Phụ khoa, giải thích trường hợp chị Thùy, mô niêm mạc phát triển lẫn trong các lớp cơ gây viêm dính, xơ hóa, giảm co hồi tử cung. Nhau thai bám vào vùng tổn thương, nơi có nguồn máu nuôi phong phú, nhưng không thể tách rời được khỏi lớp niêm mạc. Khi nhau bong, khả năng co bóp của tử cung giảm, mao mạch không thể co hồi lại bình thường, dẫn tới chảy máu không kiểm soát.

Bác sĩ thăm mẹ con chị Thùy. Ảnh: Trang Lê

Vị trí bánh nhau thay đổi theo thời gian thai kỳ. Trường hợp tử cung có nhiều khối u xơ kích thước lớn như chị Thùy, cấu trúc lớp cơ và niêm mạc bị thay đổi đáng kể. Các khối u làm biến dạng lòng tử cung, khiến phôi thai không thể làm tổ ở vị trí bình thường.

Nhau tiền đạo có thể gặp ở thai phụ lớn tuổi (trên 35), sinh nở nhiều lần, tiền sử bị sảy thai hoặc nạo phá thai nhiều lần. Trường hợp mang song thai, đa thai có bánh nhau lớn, sử dụng các chất kích thích như hút thuốc lá... cũng tăng nguy cơ tai biến.

Bác sĩ Hưng khuyến cáo thai phụ khi được chẩn đoán nhau tiền đạo cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế các hoạt động làm co thắt tử cung hoặc tổn thương ở cổ tử cung như đi lại hoặc vận động mạnh, quan hệ tình dục... Chú ý các dấu hiệu bất thường của cơ thể, nhập viện sớm trước khi chuyển dạ để được can thiệp kịp thời.

Trịnh Mai

*Tên người bệnh đã được thay đổi