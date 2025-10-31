Nguyên nhân viêm mũi họng cấp ở trẻ

Trẻ dễ mắc bệnh viêm mũi họng cấp do thời tiết thay đổi, hệ miễn dịch non yếu, thường xuyên tiếp xúc với virus và vi khuẩn.

Mũi họng là cơ quan đầu tiên của đường hô hấp tiếp xúc trực tiếp với không khí. Đa phần điều kiện bất lợi của môi trường đều dẫn đến viêm nhiễm, cảm lạnh, viêm mũi họng cấp, viêm họng cấp... Viêm mũi họng cấp ở trẻ gây ra nhiều triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, đau họng, khó thở... Theo BS.CKI Bùi Thị Khuyên, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Vi khuẩn, virus, nấm

Các tác nhân gây viêm mũi họng cấp thường gặp như virus hô hấp hợp bào (RSV), rhino, nCoV, adeno, parainfluenza; vi khuẩn liên cầu khuẩn tan máu nhóm A, phế cầu khuẩn, haemophilus influenzae, một số loại nấm...

Bác sĩ Hà khám cho một bệnh nhi mắc viêm mũi họng cấp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm mũi họng cấp ở trẻ cũng có thể do vi khuẩn phế cầu, tụ cầu, liên cầu... Trong đó, liên cầu khuẩn nhóm A (S. pyogenes) phổ biến, dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm như viêm khớp cấp và viêm cầu thận cấp.

Ảnh hưởng của thời tiết, môi trường sống

Trẻ sống trong điều kiện ô nhiễm hoặc thay đổi môi trường đột ngột thường khó thích nghi, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp như viêm mũi, viêm họng. Các yếu tố nguy cơ bao gồm thời tiết thất thường (sáng nắng, chiều mưa, nhiệt độ giảm đột ngột), không khí chứa nhiều khói bụi hoặc khói thuốc lá.

Để phòng ngừa viêm mũi họng cấp, cha mẹ cần tập cho trẻ thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, tránh tiếp xúc với người đang mắc bệnh hoặc có triệu chứng đường hô hấp. Không gian sống, khu vực vui chơi và đồ chơi của trẻ cần được vệ sinh sạch sẽ, khô thoáng.

Bé không nên dùng chung vật dụng cá nhân với người khác, che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho, hắt hơi hoặc xì mũi. Phụ huynh cho trẻ được tiêm chủng đầy đủ, vệ sinh mũi và miệng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, ăn uống cân bằng, giữ ấm khi thời tiết lạnh.

Hằng Trần