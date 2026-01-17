Uống gì giàu sắt tốt cho phụ nữ?

Nước ép táo, mận, sinh tố hạt bí ngô, rau chân vịt giàu sắt giúp cung cấp năng lượng, hỗ trợ cân bằng hormone cho phụ nữ.

Phụ nữ cần nhiều sắt hơn nam giới do mất máu hằng tháng trong kỳ kinh nguyệt, nhu cầu tăng cao khi mang thai và cho con bú. Sắt là vi chất thiết yếu, tham gia sản xuất hemoglobin, giúp vận chuyển oxy đến các tế bào, hỗ trợ hoạt động của não bộ và tăng cường hệ miễn dịch. Khi thiếu sắt, cơ thể dễ mệt mỏi, suy nhược, thiếu máu. Phụ nữ 19-50 cần khoảng 18 mg sắt mỗi ngày, con số này tăng lên khoảng 27 mg trong thai kỳ. Dưới đây là những loại đồ uống giúp bổ sung và tăng cường lượng sắt cho cơ thể.

Nước ép củ dền, cà rốt

Một ly nước ép củ dền kết hợp cà rốt tươi cung cấp lượng sắt dồi dào cho cơ thể. Cà rốt còn giàu vitamin A giúp tăng cường khả năng hấp thu sắt. Sự kết hợp này góp phần cải thiện nồng độ hemoglobin và hỗ trợ thanh lọc máu. Bạn có thể thêm một chút nước cốt chanh vào đồ uống để tăng hiệu quả hấp thu sắt.

Sinh tố rau chân vịt

Uống sinh tố rau xanh là cách hiệu quả để bổ sung sắt vào chế độ ăn hằng ngày. Rau chân vịt giàu sắt, góp phần làm tăng nồng độ hemoglobin trong máu. Loại rau này còn chứa lutein và zeaxanthin - các sắc tố tích tụ ở trung tâm võng mạc, giúp bảo vệ mắt trước tác hại của ánh nắng mặt trời, ánh sáng xanh.

Để tăng khả năng hấp thu sắt, bạn nên kết hợp rau xanh với trái cây giàu vitamin C như cam, dứa. Thêm một chút sữa hạnh nhân để tạo độ sánh mịn cho sinh tố, bổ sung thêm dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Nước ép lựu

Lựu giàu sắt, vitamin và chất chống oxy hóa. Phụ nữ thường xuyên uống nước ép lựu tươi có thể giúp cải thiện lưu thông máu, tăng nồng độ hemoglobin. Vị ngọt tự nhiên của lựu dễ uống, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Để tăng giá trị dinh dưỡng, bạn có thể kết hợp thêm một ít chà là hoặc nho khô vào đồ uống.

Sinh tố hạt bí ngô

Hạt bí ngô chứa nhiều sắt và kẽm - hai khoáng chất quan trọng cho quá trình chuyển hóa năng lượng. Phụ nữ có thể xay hạt bí ngô đã ngâm cùng chuối, sữa chua và mật ong để tạo thành ly sinh tố thơm ngon, bổ dưỡng. Đây cũng là lựa chọn phù hợp làm bữa ăn nhẹ sau khi tập luyện, giúp cơ thể phục hồi năng lượng nhanh chóng.

Nước ép táo, mận

Táo và mận cung cấp sắt, chất xơ cùng vị ngọt tự nhiên, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần tăng lượng hemoglobin trong máu. Bổ sung thường xuyên các loại nước ép này giúp cơ thể cải thiện tình trạng thiếu sắt, từ đó phòng ngừa thiếu máu.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)