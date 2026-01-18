Nguyên nhân ít ngờ gây viêm phổi

Vệ sinh răng miệng kém, thiếu ngủ, căng thẳng mạn tính, uống nhiều rượu và thường xuyên tiếp xúc với không khí ô nhiễm đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh phổi.

Viêm phổi là tình trạng viêm nhiễm nhu mô phổi khiến các túi khí chứa đầy dịch nhầy hoặc mủ, gây khó thở, ho, sốt và làm suy giảm khả năng trao đổi oxy. Ngoài các yếu tố nguy cơ quen thuộc, một số thói quen ít được chú ý dưới đây có thể âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài

Ngủ không đủ giấc hoặc căng thẳng mạn tính làm suy giảm hệ miễn dịch. Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, khả năng sản sinh bạch cầu để chống lại tác nhân gây nhiễm trùng cũng giảm đi. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, bao gồm viêm phổi, cao hơn bình thường.

Trào ngược axit dạ dày

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản không chỉ gây ợ nóng mà còn làm tăng nguy cơ viêm phổi. Khi axit dạ dày hoặc thức ăn trào ngược lên thực quản, những giọt nhỏ li ti có thể bị hít vào phổi, mang theo vi khuẩn. Theo thời gian, tình trạng này gây viêm và nhiễm trùng mô phổi. Kiểm soát trào ngược dạ dày thực quản thông qua chế độ ăn uống hợp lý, dùng thuốc theo chỉ định và điều chỉnh tư thế ngủ có thể giúp giảm nguy cơ viêm phổi.

Vệ sinh răng miệng kém

Khoang miệng chứa nhiều vi khuẩn, nếu không được vệ sinh đúng cách, các vi khuẩn này có thể bị hít vào phổi và làm tăng nguy cơ viêm phổi. Nguy cơ này cao hơn ở những người mắc bệnh phổi mạn tính hoặc có hệ miễn dịch suy yếu. Khám răng định kỳ và duy trì thói quen chăm sóc răng miệng tốt giúp giảm nguy cơ viêm phổi do hít phải vi khuẩn.

Uống rượu quá mức

Uống rượu nhiều làm tổn thương các lông mao - những cấu trúc nhỏ trong đường hô hấp có nhiệm vụ quét sạch mầm bệnh và chất bẩn. Rượu cũng ức chế phản xạ ho khiến vi khuẩn dễ xâm nhập và tồn tại trong phổi. Người nghiện rượu mạn tính thường thiếu hụt dinh dưỡng, làm suy yếu hệ miễn dịch và tăng nguy cơ nhiễm trùng hô hấp.

Ô nhiễm không khí trong nhà và khói thuốc thụ động

Ngay cả khi không hút thuốc, việc thường xuyên tiếp xúc với các chất ô nhiễm như khói nấu ăn, khói củi hoặc khói thuốc lá thụ động vẫn có thể gây kích ứng và tổn thương phổi. Những người sống hoặc làm việc trong môi trường thông gió kém hoặc sử dụng nhiên liệu sinh học để nấu ăn có nguy cơ mắc bệnh hô hấp cao hơn. Cải thiện chất lượng không khí trong nhà và sử dụng hệ thống thông gió phù hợp giúp bảo vệ sức khỏe hô hấp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)