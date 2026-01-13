Cách giảm ô nhiễm không khí trong nhà

Sử dụng chất tẩy rửa thực vật, kiểm soát độ ẩm và tránh hút thuốc trong nhà giúp cải thiện không khí, giảm nguy cơ tiếp xúc hóa chất độc hại.

Sử dụng sơn và vật liệu ít hóa chất

Một số loại sơn, chất kết dính và vật liệu xây dựng giải phóng hóa chất độc hại sau vài tháng sử dụng. Khi cải tạo nhà, nên ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ tự nhiên, đá hoặc nội thất có mức phát thải hóa chất thấp.

Giảm sử dụng sản phẩm tẩy rửa hóa học

Nhiều sản phẩm tẩy rửa thương mại thải ra hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), tồn tại lâu trong không khí, gây kích ứng mắt, mũi, phổi. Chuyển sang giấm, baking soda hoặc chất tẩy rửa nguồn gốc thực vật, lựa chọn sản phẩm không mùi hoặc VOC thấp có thể hạn chế tiếp xúc khói độc và duy trì môi trường trong nhà sạch sẽ.

Cải thiện thông gió tự nhiên

Mở cửa sổ thường xuyên cho phép không khí bên ngoài tràn vào, thay thế không khí tù đọng bên trong nhà và loại bỏ bụi bẩn, hơi ẩm, mùi hôi, khói bếp cùng hóa chất từ các sản phẩm tẩy rửa. Không khí được luân chuyển liên tục giúp hạn chế sự phát triển của nấm mốc, vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, gia đình nên tránh mở cửa vào giờ ô nhiễm cao điểm hoặc khi mức bụi mịn ngoài trời tăng cao.

Trồng cây trong nhà

Một số loại cây như lan ý, lưỡi hổ hay thường xuân có khả năng hấp thụ một phần hóa chất độc hại và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong không khí, làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nhà. Cây xanh còn điều chỉnh độ ẩm, cân bằng nhiệt độ và tạo môi trường trong lành, dễ chịu hơn. Không khí xung quanh cây trở nên mát mẻ, dễ thở, cải thiện tâm trạng cho các thành viên trong gia đình.

Kiểm soát độ ẩm

Độ ẩm cao tạo điều kiện cho nấm mốc, mạt bụi và vi khuẩn phát triển. Sử dụng máy hút ẩm hoặc quạt thông gió trong phòng tắm, nhà bếp và duy trì độ ẩm 30-50% giúp bảo vệ sức khỏe đường hô hấp, phòng ngừa tác nhân gây bệnh.

Tránh hút thuốc trong nhà

Khói thuốc lá chứa hàng nghìn chất độc, bám trên bề mặt và tồn tại lâu trong không khí. Tương tự, nhang hay các sản phẩm làm thơm không khí có mùi nồng cũng thải ra hóa chất, làm giảm chất lượng không khí trong gia đình.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)