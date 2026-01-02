Nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi dịch tiết

Tràn dịch màng phổi dịch tiết là biểu hiện của nhiều bệnh lý như nhiễm trùng, ung thư, rối loạn miễn dịch, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp.

Tràn dịch màng phổi dịch tiết là tình trạng dịch giàu protein tích tụ bất thường trong khoang màng phổi, phản ánh tình trạng viêm hoặc tổn thương tại màng phổi. Ở người bình thường, khoang màng phổi chỉ chứa một lượng dịch rất nhỏ giúp phổi giãn nở linh hoạt khi hô hấp. Khi dịch tăng lên, phổi bị chèn ép, làm giảm khả năng trao đổi khí, gây rối loạn hô hấp.

Thạc sĩ, bác sĩ Thân Thị Ngọc Lan, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho hay xác định đúng nguyên nhân gây bệnh có thể điều trị hiệu quả. Dưới đây là những nguyên nhân thường gặp.

Nhiễm trùng

Nhiễm trùng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tràn dịch màng phổi dịch tiết. Lao màng phổi thường gặp, có thể xuất hiện cùng lao phổi, trong khi viêm phổi do vi khuẩn như phế cầu khuẩn cũng có thể lan tới màng phổi, kích thích tiết dịch. Nếu không điều trị kịp thời, viêm có thể dẫn tới tràn mủ màng phổi - biến chứng nặng, dễ để lại di chứng.

Bác sĩ Lan khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư

Bác sĩ Lan lưu ý tràn dịch màng phổi dịch tiết cũng là biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân mắc ung thư. Khi tế bào ác tính xâm lấn trực tiếp màng phổi hoặc khối u chèn ép, cản trở sự lưu thông dịch, tình trạng ứ dịch xảy ra. Ung thư phổi là nguyên nhân phổ biến nhất, ngoài ra còn có ung thư vú, buồng trứng hoặc cổ tử cung di căn đến màng phổi. Tràn dịch màng phổi do ung thư thường có xu hướng tái phát, gây khó thở kéo dài, làm suy giảm rõ rệt chất lượng sống của người bệnh.

Nguyên nhân khác

Bên cạnh nhiễm trùng, ung thư, tràn dịch màng phổi dịch tiết còn có thể xuất phát từ nhiều bệnh lý khác nhưng thường ít được chú ý. Các rối loạn tự miễn như lupus ban đỏ hệ thống hay viêm khớp dạng thấp có thể gây viêm mạn tính tại màng phổi, dẫn đến tích tụ dịch kéo dài. Một số nguyên nhân khác bao gồm viêm tụy, nhiễm ký sinh trùng, biến chứng sau phẫu thuật hoặc chấn thương vùng ngực.

Để xác định, bác sĩ khai thác tiền sử bệnh, kết hợp khám lâm sàng, xét nghiệm chuyên sâu cho người bệnh. Tràn dịch màng phổi dịch tiết không tự khỏi. Người bệnh nên khám sớm để bác sĩ chẩn đoán đúng và điều trị hiệu quả, hạn chế biến chứng.

Thu Giang