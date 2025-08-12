Nguy cơ viêm phổi cấp khi nắng nóng

Nắng nóng khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn virus xâm nhập gây viêm phổi.

Viêm phổi là hiện tượng viêm nhiễm của nhu mô phổi bao gồm viêm phế nang, túi phế nang, ống phế nang, tổ chức liên kết khe kẽ và viêm tiểu phế quản tận cùng. Tác nhân gây bệnh có thể là virus cúm A, B, RSV, adenovirus, vi khuẩn. Bệnh thường diễn tiến nhanh, có thể gây suy hô hấp, không điều trị kịp thời và đúng cách nguy cơ tử vong.

"Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, trong đó có viêm phổi", ThS.BS Nguyễn Văn Ngân, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, nói, giải thích rằng nhiệt độ cao làm suy giảm khả năng điều hòa thân nhiệt, gây rối loạn chức năng miễn dịch, ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ tự nhiên của đường hô hấp. Dưới tác động của nắng nóng, niêm mạc hô hấp dễ bị khô, ảnh hưởng đến lớp nhầy bảo vệ, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập, gây viêm. Sử dụng máy lạnh sai cách trong những ngày nắng nóng như để nhiệt độ quá thấp, không vệ sinh bộ lọc định kỳ cũng góp phần làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp dưới.

Bác sĩ Ngân tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nắng nóng làm tăng chất ô nhiễm trong không khí như bụi mịn - tác nhân gây kích thích đường hô hấp. Những hạt bụi siêu nhỏ đi sâu vào phế nang kích thích phản ứng viêm, làm trầm trọng thêm bệnh hô hấp, đặc biệt ở người có sẵn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc hen phế quản. Sự kết hợp giữa nhiệt độ cao, ô nhiễm không khí, hệ miễn dịch suy yếu làm tăng nguy cơ viêm phổi, khiến bệnh diễn tiến nhanh, nặng nề.

Theo bác sĩ Ngân, người cao tuổi, trẻ nhỏ và có bệnh phổi nền mạn tính như phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen suyễn là nhóm có hệ miễn dịch suy yếu hoặc chưa hoàn thiện nên rất dễ bị virus, vi khuẩn xâm nhập. Người thường xuyên phải làm việc ngoài trời, môi trường ô nhiễm, tiếp xúc với khói bụi, hóa chất, khói thuốc lá cũng có nguy cơ mắc bệnh nếu không thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Để hạn chế nguy cơ viêm phổi cấp khi nắng nóng, bác sĩ Ngân khuyên hạn chế ra ngoài thời điểm 10h‑16h lúc trời nắng, kết hợp đeo khẩu trang, đội mũ và mặc quần áo dài tay. Giữ môi trường sống sạch sẽ, giữ nhiệt độ phòng điều hòa khoảng 26-28 độ C và hạn chế chênh lệch nhiệt độ đột ngột khi ra vào phòng lạnh. Uống 1,5 đến 2 lít nước một ngày, bổ sung rau xanh và trái cây giàu vitamin C như cam, chanh, bưởi. Nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý. Tiêm phòng vaccine cúm, phế cầu, Covid-19 là biện pháp quan trọng nhằm giảm nguy cơ mắc viêm phổi.

Các triệu chứng ban đầu của viêm phổi cấp dễ bị nhầm lẫn với cảm cúm thông thường gồm ho, sốt nhẹ, mệt mỏi. Nếu chủ quan không điều trị sớm, bệnh có thể tiến triển nặng.

Thu Giang