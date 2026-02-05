Người bệnh viêm tụy nên ăn uống thế nào?

Tôi được chẩn đoán viêm tụy, cần ăn uống thế nào giúp khỏi bệnh sớm, có phải kiêng món nào không? (Lê Nhàn, Đồng Nai)

Trả lời:

Tụy nằm sau dạ dày, ở phía trên rốn bên trái bụng, gần với phần đầu tiên của ruột non. Tụy có chức năng tạo các enzym cung cấp cho ruột non để phân hủy thức ăn đồng thời sản xuất hormone insulin và glucagon kiểm soát lượng đường trong máu.

Viêm tụy là tình trạng tuyến tụy bị viêm và phù nề do các enzym tiêu hóa của tụy bị hoạt hóa bất thường, có thể làm hoại tử mô tụy. Dựa vào diễn tiến bệnh, viêm tụy được chia thành viêm tụy cấp và viêm tụy mạn tính.

Bác sĩ Phương khám cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong quá trình điều trị các đợt viêm tụy cấp, người bệnh cần nhịn ăn uống trong thời gian nhất định. Bác sĩ sẽ cho người bệnh truyền dinh dưỡng tĩnh mạch để cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Khi bệnh ổn định, người bệnh được ăn uống trở lại nhưng cần có chế độ ăn khoa học, cân bằng, hạn chế chất béo để phục hồi sức khỏe và tránh tái phát.

Người bệnh viêm tụy cần hạn chế các thực phẩm nhiều dầu mỡ, đồ chiên, sữa có chất béo, nước ngọt..., đồng thời bỏ thuốc lá, không uống rượu bia. Quá trình chế biến nên ưu tiên luộc, hấp, canh... không nên nướng, chiên, xào, nêm quá mặn.

Chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ trong ngày giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Song song đó, tăng cường thực phẩm giàu protein và chất chống oxy hóa, uống nhiều nước. Bổ sung đủ vitamin khoáng chất giúp cơ thể có dinh dưỡng cần thiết cho quá trình trao đổi chất. Không nên kiêng khem quá mức vì có thể khiến cơ thể thiếu chất, ảnh hưởng quá trình hồi phục.

Người bệnh bị tiểu đường, mỡ máu, sỏi mật cần quản lý tốt bệnh nền, tái khám định kỳ để tránh biến chứng gây viêm tụy. Bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân, viêm tụy cấp hay mạn tính, từ đó bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Huỳnh Hoài Phương

Khoa Nội tiêu hóa

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM