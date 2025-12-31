Người bệnh viêm tụy nên ăn uống thế nào

Người bệnh viêm tụy ưu tiên tinh bột dễ tiêu, thực phẩm giàu protein, hoa quả tươi để hỗ trợ quá trình phục hồi nhanh, giảm áp lực cho tuyến tụy.

Viêm tuyến tụy khiến chức năng sản xuất enzyme tiêu hóa suy giảm, quá trình xử lý thực phẩm khó khăn hơn.

BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hải, khoa Nội tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết chế độ ăn uống hợp lý góp phần cung cấp đủ nguồn năng lượng và vi chất thiết yếu để ổn định chuyển hóa, hạn chế nguy cơ tái viêm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết ngăn biến chứng như tăng triglyceride máu hoặc tiểu đường. Nhờ đó, người bệnh có thể rút ngắn thời gian hồi phục và cải thiện chức năng tiêu hóa. Mỗi giai đoạn bệnh có những thay đổi ăn uống phù hợp.

Giai đoạn cấp

Người bệnh cần nhịn ăn hoàn toàn trong khoảng 24 giờ đầu theo chỉ định của bác sĩ. Bác sĩ truyền dịch tĩnh mạch để người bệnh duy trì năng lượng, song song uống đủ 1,5-2 lít nước một ngày nhằm tránh bị mất nước. Trong suốt quá trình này, bác sĩ theo dõi chặt chẽ các chỉ số điện giải và đường huyết, đảm bảo người bệnh luôn trong trạng thái ổn định.

Bác sĩ Hải khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giai đoạn sau cấp

Khi triệu chứng viêm tụy cấp dần cải thiện, người bệnh có thể ăn uống trở lại theo hướng dẫn của bác sĩ. Chế độ dinh dưỡng cần theo nguyên tắc: ít - loãng - không chất béo, để giảm tải cho tụy. Người bệnh ăn từ loãng, sau đó dần chuyển sang cháo đặc, cơm mềm. Thực phẩm phù hợp cho giai đoạn này gồm tinh bột dễ tiêu (cháo, cơm mềm, bánh mì trắng), đạm nhẹ, ít béo (thịt gà nạc, cá hấp, trứng luộc), rau củ chín, quả mềm (chuối, đu đủ, táo).

Giai đoạn hồi phục

Lúc này chức năng tụy dần ổn định, người bệnh có thể trở lại với chế độ ăn đa dạng nhưng cần kiểm soát hàm lượng chất béo. Nên bổ sung chất béo lành mạnh (dầu ô liu hoặc omega-3) và chia nhỏ bữa ăn (5-6 bữa một ngày) để cơ thể hấp thu tốt hơn, hỗ trợ quá trình phục hồi, hạn chế đau bụng sau ăn. Một số thực phẩm người bệnh nên ưu tiên trong giai đoạn hồi phục gồm cơm mềm, khoai luộc, thịt gà bỏ da, cá hấp, đậu phụ, trứng luộc, rau xanh luộc, đu đủ chín, chuối, táo... Uống đủ nước mỗi ngày để duy trì cân bằng điện giải và giảm nguy cơ mất nước.

Trong cả ba giai đoạn, người bệnh cần tránh các thực phẩm nhiều chất béo, dầu mỡ như gà rán, khoai tây chiên, cơm chiên. Kiêng hoàn toàn rượu bia, chất kích thích. Thực phẩm chứa chất xơ dạng thô như hạt nguyên vỏ, rau sống, củ quả cứng... cũng cần hạn chế vì có thể kích thích tụy hoạt động quá mức, tăng men tụy, gây đau bụng, ảnh hưởng quá trình hồi phục.

Thảo Nhi