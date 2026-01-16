Người bệnh khớp nên ăn thịt đỏ thế nào?

Người mắc bệnh xương khớp có nên ăn thịt đỏ không, cần lưu ý gì? (Khánh Đoàn, TP HCM)

Trả lời:

Thịt đỏ là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết để duy trì khối cơ và tạo máu như protein, sắt, kẽm, vitamin B12... Các loại thịt đỏ được sử dụng nhiều thường là thịt heo, thịt bò, thịt dê... Khối cơ ở người trung niên và lớn tuổi có thể giảm 0,5-1% mỗi năm nếu không bổ sung đủ protein, khiến khớp phải chịu lực nhiều hơn và dễ đau khi vận động hay thời tiết thay đổi.

Tuy nhiên, người bệnh khớp ăn quá nhiều hoặc chế biến sai cách thịt đỏ có thể phản tác dụng, kích hoạt hoặc làm các triệu chứng đau, sưng, cứng khớp nặng hơn. Thực phẩm này chứa purin và chất béo bão hòa cao có thể thúc đẩy các phản ứng viêm tại khớp. Các phương pháp chế biến ở nhiệt cao như nướng, chiên... tạo ra các hợp chất làm tăng phản ứng viêm, xuất hiện các triệu chứng đau, sưng, cứng khớp...

Người bệnh xương khớp nên ăn thịt đỏ điều độ, với liều lượng hợp lý. Ảnh minh họa: Ngọc Phạm

Bạn không cần kiêng thịt đỏ nhưng nên ăn chừng mực để kiểm soát các cơn đau khớp. Về liều lượng, người trưởng thành chỉ nên ăn 350-500 g thịt đỏ đã nấu chín mỗi tuần, có thể chia thành nhiều bữa nhỏ. Ưu tiên thịt nạc, tránh nội tạng hoặc thịt mỡ và không ăn quá nhiều trong một bữa. Nếu sau khi ăn thịt đỏ, tình trạng sưng hoặc đau ở khớp gia tăng thì cần giảm lượng hoặc giảm tần suất ăn.

Ưu tiên luộc, hấp hoặc áp chảo thịt đỏ với ít dầu. Ăn kèm rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu omega-3 như cá béo, hạt óc chó hoặc dầu ô liu để kiểm soát cơn đau, cứng khớp. Hạn chế ăn thịt đỏ đã chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, thịt nguội.

Bạn cũng cần cân đối lượng thịt đỏ với các thực phẩm khác trong khẩu phần ăn để bổ sung các chất cần thiết và kiểm soát tình trạng bệnh. Duy trì cân nặng hợp lý, vận động nhẹ nhàng mỗi ngày, khám định kỳ, có thể bổ sung tinh chất Collagen type II không biến tính, Collagen peptide thủy phân, màng vỏ trứng (Eggshell membrane), tinh chất nghệ (Turmeric root) và Chondroitin sulfate... Đây là những dưỡng chất có tác dụng hỗ trợ giảm đau an toàn, tái tạo sụn khớp, làm chậm thoái hóa, giúp duy trì vận động linh hoạt.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM